Оле Эйнар Бьорндален: "Я мог бы быть в форме к Олимпиаде"

Восьмикратный олимпийский чемпион Оле Эйнар Бьорндален в интервью TV2 сказал, что он не согласен с решением Федерации биатлона Норвегии и Национального олимпийского комитета (НОК) страны о невключении его в состав сборной Норвегии на Игры-2018. 43-летний биатлонист выразил уверенность в том, что к соревнованиям в Пхенчхане он мог бы подойти в форме.
- Это тяжело представить. Однажды этот день должен был настать и вот он.
- Вы не согласны с решением?
- Да. Думаю, я мог бы быть в форме к Олимпиаде.
- Считаете ли вы, что дедлайн по объявлению составов на Олимпиаду должен быть после Антерсельвы, а не Рупольдинга.
- Менеджеры и тренеры ответят за это (невключение Бьорндалена в состав на Игры-2018. - Прим. "СЭ"). Я говорю о том, как это должно быть.
- Вы считаете, что неправильно было объявлять состав после Рупольдинга?
- Эй! Если отвечу на это, стану некомпетентным. Я связан с критериями попадания в сборную. Мы отправляем на Олимпиаду сильную сборную и я желаю им удачи.
- Вы хотите продолжить карьеру в следующем сезоне?
- Мы подведем итоги, когда сезон закончится. Посмотрим, в каком направлении я буду двигаться. Пока я не принял решения.
- Будет ли уместно присоединиться к жене Дарье Домрачевой на Олимпиаде?
- Мы еще не строили планов.
Serenky25
Еще успеешь гражданство сменить. Можешь так же от OAR поехать.
18:26
Panuchi
нужно уметь вовремя остановиться
18:14
Panuchi
завязывай , хватит смешить народ
18:14