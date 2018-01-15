Оле Эйнар Бьорндален: "Я мог бы быть в форме к Олимпиаде"

Восьмикратный олимпийский чемпион Оле Эйнар Бьорндален в интервью TV2 сказал, что он не согласен с решением Федерации биатлона Норвегии и Национального олимпийского комитета (НОК) страны о невключении его в состав сборной Норвегии на Игры-2018. 43-летний биатлонист выразил уверенность в том, что к соревнованиям в Пхенчхане он мог бы подойти в форме.

- Это тяжело представить. Однажды этот день должен был настать и вот он.

- Вы не согласны с решением?

- Да. Думаю, я мог бы быть в форме к Олимпиаде.

- Считаете ли вы, что дедлайн по объявлению составов на Олимпиаду должен быть после Антерсельвы, а не Рупольдинга.

- Менеджеры и тренеры ответят за это (невключение Бьорндалена в состав на Игры-2018. - Прим. "СЭ"). Я говорю о том, как это должно быть.

- Вы считаете, что неправильно было объявлять состав после Рупольдинга?

- Эй! Если отвечу на это, стану некомпетентным. Я связан с критериями попадания в сборную. Мы отправляем на Олимпиаду сильную сборную и я желаю им удачи.

- Вы хотите продолжить карьеру в следующем сезоне?

- Мы подведем итоги, когда сезон закончится. Посмотрим, в каком направлении я буду двигаться. Пока я не принял решения.

- Будет ли уместно присоединиться к жене Дарье Домрачевой на Олимпиаде?

- Мы еще не строили планов.