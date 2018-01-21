Оле Эйнар Бьорндален: "В МОК сделали все, что смогли, но шансов нет никаких"

Норвежец Оле Эйнар Бьорндален отметил, что сборная Норвегии не берет его на Кубки мира. Спортсмен также добавил, что он сосредаточен на том, чтобы помочь белоруске Дарье Домрачевой подготовиться к Олимпийскиим играм-2018.

– Увидеть меня на Олимпиаде шансов нет никаких, я всех их израсходовал, – сказал в эфире программы "Биатлон с Дмитрием Губерниевым" Бьорндален. – Я опоздал со своей формой. Я хочу извиниться перед своими болельщиками, что не смогу их порадовать на Играх. Моей целью было подвести свою форму к Олимпиаде, но кто знал, что я не смогу туда квалифицироваться. Это большое разочарование, но такова жизнь и она продолжается.

Я тренируюсь каждый день, для меня это придает мотивацию и хорошее настроение. Эту возможность у меня никто не отнимет. Сейчас я сосредоточен изо всех сил помогать Дарье Домрачевой, чтобы ее подготовка была оптимальной. Она на правильном пути и я думаю, что для нее это будет хорошая Олимпиада.

Квота от МОК? Да была большая дискуссия по этому поводу. Мне звонили из МОК и они сделали все, что могли, но этого было недостаточно. Только национальный комитет может выдавать такое приглашение. В 92-м году они приглашали спортсмена вне квоты, но правила поменяли. У МОК ничего не вышло, остается это принять.

Я в скором времени решу насчет чемпионата Европы. Я не болею, просто моя форма идет то верх, то вниз, а на Кубки мира моя команда больше меня не берет.