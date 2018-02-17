20:25 17 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Биатлон

Оле Эйнар Бьорндален: "Домрачева - моя жена, и я в ее команде"

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Восьмикратный олимпийский чемпион норвежец Оле Эйнар Бьорндален после серебра супруги Дарьи Домрачевой в масс-старте на Олимпиаде отметил, что это была прекрасная гонка. При этом он отметил, что для него не имеет значения то, что он из Норвегии, а его жена выступает за Белоруссию.

– Потрясающе видеть, как Дарья добивается успеха, - цитирует Dagbladet Бьорндалена. - Это была прекрасная гонка. Да, я норвежец. Но это не имеет никакого значения, ведь Дарья – моя жена, а я в ее команде.​

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
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sarkis1957

Замечательные слова, Оле Эйнар!! Прекрасная пара!! Дай Бог вам всего самого наилучшего!!

00:28

Lars Berger

И Даше повезло с мужем...)

21:51 17 февраля

slava_l

Даша - молодец! Оле, тебе с женой повезло!

21:37 17 февраля

spawn0

молодец!

20:38 17 февраля

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