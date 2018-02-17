Оле Эйнар Бьорндален: "Домрачева - моя жена, и я в ее команде"

Восьмикратный олимпийский чемпион норвежец Оле Эйнар Бьорндален после серебра супруги Дарьи Домрачевой в масс-старте на Олимпиаде отметил, что это была прекрасная гонка. При этом он отметил, что для него не имеет значения то, что он из Норвегии, а его жена выступает за Белоруссию.

– Потрясающе видеть, как Дарья добивается успеха, - цитирует Dagbladet Бьорндалена. - Это была прекрасная гонка. Да, я норвежец. Но это не имеет никакого значения, ведь Дарья – моя жена, а я в ее команде.​