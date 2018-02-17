Оле Эйнар Бьорндален: "Домрачева - моя жена, и я в ее команде"

Восьмикратный олимпийский чемпион норвежец Оле Эйнар Бьорндален после серебра супруги Дарьи Домрачевой в масс-старте на Олимпиаде отметил, что это была прекрасная гонка. При этом он отметил, что для него не имеет значения то, что он из Норвегии, а его жена выступает за Белоруссию.
– Потрясающе видеть, как Дарья добивается успеха, - цитирует Dagbladet Бьорндалена. - Это была прекрасная гонка. Да, я норвежец. Но это не имеет никакого значения, ведь Дарья – моя жена, а я в ее команде.
sarkis1957
Замечательные слова, Оле Эйнар!! Прекрасная пара!! Дай Бог вам всего самого наилучшего!!
00:28
Lars Berger
И Даше повезло с мужем...)
21:51 17 февраля
slava_l
Даша - молодец! Оле, тебе с женой повезло!
21:37 17 февраля
spawn0
молодец!
20:38 17 февраля