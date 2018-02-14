Николай Загурский: "Перенос гонки на Олимпиаде добавит работы сервис-бригаде"

Тренер сборной России Николай Загурский отметил, что перенос на другой день женской индивидуальной гонки на Олимпийских играх в Пхенчхане добавит работы сервис-бригаде российских биатлонисток. По его словам, им будет необходимо готовить лыжи под новые погодные условия.

– Мы были готовы к гонке, как и все тренеры и спортсмены. Однако в связи с надвигающимся ураганным ветром было принято решение о ее переносе, – цитирует ТАСС Загурского. – Существовал дедлайн, и когда он наступил, было объявлено о переносе гонки на завтра, на 17:15 по местному времени.

Речь не идет о том, расстроило это решение спортсменок или нет, просто теперь сервису надо будет готовить лыжи под новые условия. Но так будет не только у нас, у всех команд.

Причиной переноса гонки стал сильный ветер, по прогнозу его порывы могли достигать 15 м/с. Женская индивидуальная гонка, которая должна была начаться в среду в 14:05 по московскому времени, теперь состоится в четверг, начало – в 11:15. Мужская гонка также запланирована на четверг, начало – в 14:20.

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