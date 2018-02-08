"Никаких косых взглядов". Совместное фото Бабикова и Фуркада

Пресс-служба СБР на своей странице в Инстаграме опубликовала совместную фотографию россиянина Антона Бабикова и француза Мартена Фуркада из Пхенчхана. В СБР подчеркнули, что никаких косых взглядов в олимпийской деревне нет, а Фуркад охотно согласился на просьбу фотографа сделать снимок.

- Биатлонная семья в действии! Никаких косых взглядов в олимпийской деревне нет. Фуркад охотно согласился на просьбу фотографа сделать снимок вместе с Бабиковым, - говорится в сообщении СБР.