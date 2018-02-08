"Никаких косых взглядов". Совместное фото Бабикова и Фуркада

Пресс-служба СБР на своей странице в Инстаграме опубликовала совместную фотографию россиянина Антона Бабикова и француза Мартена Фуркада из Пхенчхана. В СБР подчеркнули, что никаких косых взглядов в олимпийской деревне нет, а Фуркад охотно согласился на просьбу фотографа сделать снимок.
- Биатлонная семья в действии! Никаких косых взглядов в олимпийской деревне нет. Фуркад охотно согласился на просьбу фотографа сделать снимок вместе с Бабиковым, - говорится в сообщении СБР.
максималист
Если бы не цветной крокодил, можно было бы подумать, что Фуркад из ОАР. Антоха смотрится уверенней по взгляду. Хороший кураж.
21:42
dv2205
жду фотки с пфайфером
14:40
Мира46
Антон, Мартэн - ВЫ красавцы! Как мы вас любим и ждем на гонках!
14:30
shpasic
почему без Губерниева?
14:12
shur
Так и должно быть!
14:08
dv2205
зря это он
13:53