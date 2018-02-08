13:47 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Биатлон

"Никаких косых взглядов". Совместное фото Бабикова и Фуркада

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Пресс-служба СБР на своей странице в Инстаграме опубликовала совместную фотографию россиянина Антона Бабикова и француза Мартена Фуркада из Пхенчхана. В СБР подчеркнули, что никаких косых взглядов в олимпийской деревне нет, а Фуркад охотно согласился на просьбу фотографа сделать снимок.

- Биатлонная семья в действии! Никаких косых взглядов в олимпийской деревне нет. Фуркад охотно согласился на просьбу фотографа сделать снимок вместе с Бабиковым, - говорится в сообщении СБР.

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КОММЕНТАРИИ (6)
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максималист

Если бы не цветной крокодил, можно было бы подумать, что Фуркад из ОАР. Антоха смотрится уверенней по взгляду. Хороший кураж.

21:42

dv2205

жду фотки с пфайфером

14:40

Мира46

Антон, Мартэн - ВЫ красавцы! Как мы вас любим и ждем на гонках!

14:30

shpasic

почему без Губерниева?

14:12

shur

Так и должно быть!

14:08

dv2205

зря это он

13:53