Немка Дальмайер выиграла биатлонный спринт на Олимпиаде-2018

Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер выиграло золото Олимпийских игр-2018 в спринте. 24-летняя Дальмайер не допустила ни одного промаха.

Россиянки Татьяна Акимова (20-я) и Ульяна Кайшева (33-я) финишировали вне первой десятки. Отметим, что Акимова, как и Дальмайер, прошла дистанцию без промахов, но уступила победительнице более одной минуты.

Биатлон

Пхенчхан (Корея)

XXIII Олимпийские зимние игры

Женщины

Спринт, 7,5 км

1. Лаура Дальмайер (Германия) - 21.06,2 (0)…

2. Марта Ольсбу (Норвегия) - отставание 24,2 (1)

3. Вероника Виткова (Чехия) - 25,8 (1)

4. Мари Дорен-Абер (Франция) - 33,1 (1)

5. Ванесса Хинц (Германия) - 40,3 (1)

6. Лиза Виттоцци (Италия) - 40,5 (1)…

20. Татьяна АКИМОВА (Россия) - 1.18,0 (0)…

33. Ульяна КАЙШЕВА (Россия) - 1.52,3 (2)

Биатлон. Женщины. Спринт. Live! //

Полное расписание и все о биатлоне на Олимпиаде-2018 – здесь