15:10 10 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Биатлон

Немка Дальмайер выиграла биатлонный спринт на Олимпиаде-2018

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Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер выиграло золото Олимпийских игр-2018 в спринте. 24-летняя Дальмайер не допустила ни одного промаха. 

Россиянки Татьяна Акимова (20-я) и Ульяна Кайшева (33-я) финишировали вне первой десятки. Отметим, что Акимова, как и Дальмайер, прошла дистанцию без промахов, но уступила победительнице более одной минуты.

Биатлон

Пхенчхан (Корея)

XXIII Олимпийские зимние игры

Женщины

Спринт, 7,5 км

1. Лаура Дальмайер (Германия) - 21.06,2 (0)…

2. Марта Ольсбу (Норвегия) - отставание 24,2 (1)

3. Вероника Виткова (Чехия) - 25,8 (1)

4. Мари Дорен-Абер (Франция) - 33,1 (1)

5. Ванесса Хинц (Германия) - 40,3 (1)

6. Лиза Виттоцци (Италия) - 40,5 (1)…

20. Татьяна АКИМОВА (Россия) - 1.18,0 (0)…

33. Ульяна КАЙШЕВА (Россия) - 1.52,3 (2)

Биатлон. Женщины. Спринт. Live! //
Полное расписание и все о биатлоне на Олимпиаде-2018 – здесь

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КОММЕНТАРИИ (26)
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максималист

Рад за наших. Говорил этим головотяпам, что Кайшеву нужно было ставить на КМ с начала. Кайшева по скорости стрельбы и скорости на трассе была лучше Акимовой. Поскольку в эстафете будут доппатроны, мы можем быть наравне с лидерами. Завтра смотрим за мужиками. Верим в команду!!! Улю с первым попаданием в пасьют!!! Это могло быть и раньше, но тактика Тюменского обкома не давала это сделать...

19:03 10 февраля

Jean Reno

Умница, Лаурочка!

18:11 10 февраля

alex160554

Закономерный результат. Хватит надеяться на чудо.

17:50 10 февраля

ростовский свин

хотя конечно сейчас женский биатлон сдал ..потому я его редко смотрю - так как хорошо помню битвы таких зубров как вильхельм,пылева.ишмуратова ,ахатова. карин-олофсон.хенкель.дизель.бергер,глагов..конечно та же дальмайер, макарайнен ,домрачева могли б с ними посоревноватся,но вот остальной пелетон явно слабее...конкуренция в женском биатлоне слабая..харизматичных спортсменок маловато..поэтому нойнер до сих пор вспоминаю с ностальгией...-)и тихой грустью...

17:23 10 февраля

ростовский свин

дальмайер хороша - можно злопыхать про допинг сколько угодно -но стрельба гросмейстерская -с нужными паузами,корректировочкой на ветер...после стрельбы на 3 круге выложилась на всю катушку..но все равно ее ход был не самым быстрым..это к вопросу о допинге.Нойнер не трогать -для меня она до сих пор икона биатлона.

17:15 10 февраля

Бней Иегуда

Последний, третий, круг Лаура прошла быстрее всех, так что, возможно тактически придержала ход в начале гонки, и как показала стрельба, всё сделала тактически очень грамотно.) Как и подобает Великой чемпионке.)

16:52 10 февраля

usuns

учитесь "грязные" спортсмены! поболела, подлечилась перед ои и всех рвет) неважно, что подготовка из-за болезни сорвана, достойная продолжательница дела "наичистейшей" нойнер)

16:42 10 февраля

maxcds

ну-ли-на))))))))))))))

16:25 10 февраля

Бней Иегуда

Но всё здесь не зацепит.) Да и не нужно уже.)) Задача выполнена, пусть и другие свои серьги заберут.))

16:06 10 февраля

Бней Иегуда

Кстати, у Лауры уже третий крупный турнир подряд все гонки в медалях.) Очень крутое достижение.)

16:04 10 февраля

maxcds

ахххахахаххахаха)) сборище эксгибиционистов) ваще по барабану на вашу полу/недо-чемпионку. да к тому же допингершу) идите на немецкие сайты празднуйте)

16:01 10 февраля

baronurgensburg

Гениальная Женщина! Видели, как после первого выстрела на лежке она спокойно, в отличие от остальных, почувствовав ветер, подкрутила прицел... И все хорошо!!

15:59 10 февраля

baronurgensburg

Умничка Лаурочка :). Первое золото - есть. Может и Чемпионат Мира превзойти получится? :)

15:57 10 февраля

King's Bounty RND

Она крута !

15:56 10 февраля

Бней Иегуда

Ну да, по сравнению с ЧМ-2017 Лаура слабее в силу объективных причин, но запас прочности настолько велик, что позволяет немке выигрывать и в пол ноги.))

15:50 10 февраля

Slim Taller

Ходом Дальмайер четвёртая.После Кузьминой,Экхоф и Домрачевой. Но в этом сезоне она никогда быстро и не бегала.Меня больше удивило восьмое место вообще не известной швейцарки.Да и Эберг у шведок почти самая слабая,а на в этой гонке седьмая.И не понятно,зачем Корея натурализовала Аввакумову,если её обошли все,без исключения.

15:48 10 февраля

Бней Иегуда

slovogospoda Значит Лаура ещё не на пике формы, после болезни.) Так то она быстрее Кузьминой всю жизнь была.))

15:45 10 февраля

slovogospoda

Бней Иегуда Кузьмина стреляла быстрее Лауры, по скорости на лыжне не думаю, что она быстрее, надо стату глянуть.)/...Быстрее на 21,5 секунды :)))

15:39 10 февраля

Бней Иегуда

Кузьмина стреляла быстрее Лауры, по скорости на лыжне не думаю, что она быстрее, надо стату глянуть.)

15:36 10 февраля

ivradm

:) Мило, найс :) "Не напрягаться, чтобы дать представительство" :) Да хоть лошадей запрягайте. Толку - ноль по вдоль :)

15:33 10 февраля

ivradm

Лаура -молодец :)

15:30 10 февраля

slovogospoda

Предполагаю, что нашим дали установку не напрягаться, чтобы тупо дать представительство в каждой гонке...

15:23 10 февраля

Джон....Сильвер

До лампочки

15:23 10 февраля

slovogospoda

Дальмайер..скорее повезло..Кузьмина по скорости могла выиграть - даже с одним промахом.. То же самое и с Акимовой - почти по всем показателям на 50-м месте..но из-за точности стрельбы умудрилась стать 20-й

15:22 10 февраля

shpasic

Кайсочка ниже Акимовой, бгг))

15:22 10 февраля

Бней Иегуда

Лаура, дас ист фантастиш!)) Без шансов для всех!) Добро пожаловать в элитарный клуб "Выиграла всё, что можно!"))

15:12 10 февраля

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