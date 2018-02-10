Немка Дальмайер выиграла биатлонный спринт на Олимпиаде-2018

Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер выиграло золото Олимпийских игр-2018 в спринте. 24-летняя Дальмайер не допустила ни одного промаха.
Россиянки Татьяна Акимова (20-я) и Ульяна Кайшева (33-я) финишировали вне первой десятки. Отметим, что Акимова, как и Дальмайер, прошла дистанцию без промахов, но уступила победительнице более одной минуты.
Биатлон
Пхенчхан (Корея)
XXIII Олимпийские зимние игры
Женщины
Спринт, 7,5 км
1. Лаура Дальмайер (Германия) - 21.06,2 (0)…
2. Марта Ольсбу (Норвегия) - отставание 24,2 (1)
3. Вероника Виткова (Чехия) - 25,8 (1)
4. Мари Дорен-Абер (Франция) - 33,1 (1)
5. Ванесса Хинц (Германия) - 40,3 (1)
6. Лиза Виттоцци (Италия) - 40,5 (1)…
20. Татьяна АКИМОВА (Россия) - 1.18,0 (0)…
33. Ульяна КАЙШЕВА (Россия) - 1.52,3 (2)
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максималист
Рад за наших. Говорил этим головотяпам, что Кайшеву нужно было ставить на КМ с начала. Кайшева по скорости стрельбы и скорости на трассе была лучше Акимовой. Поскольку в эстафете будут доппатроны, мы можем быть наравне с лидерами. Завтра смотрим за мужиками. Верим в команду!!! Улю с первым попаданием в пасьют!!! Это могло быть и раньше, но тактика Тюменского обкома не давала это сделать...
19:03 10 февраля
Jean Reno
Умница, Лаурочка!
18:11 10 февраля
alex160554
Закономерный результат. Хватит надеяться на чудо.
17:50 10 февраля
ростовский свин
хотя конечно сейчас женский биатлон сдал ..потому я его редко смотрю - так как хорошо помню битвы таких зубров как вильхельм,пылева.ишмуратова ,ахатова. карин-олофсон.хенкель.дизель.бергер,глагов..конечно та же дальмайер, макарайнен ,домрачева могли б с ними посоревноватся,но вот остальной пелетон явно слабее...конкуренция в женском биатлоне слабая..харизматичных спортсменок маловато..поэтому нойнер до сих пор вспоминаю с ностальгией...-)и тихой грустью...
17:23 10 февраля
ростовский свин
дальмайер хороша - можно злопыхать про допинг сколько угодно -но стрельба гросмейстерская -с нужными паузами,корректировочкой на ветер...после стрельбы на 3 круге выложилась на всю катушку..но все равно ее ход был не самым быстрым..это к вопросу о допинге.Нойнер не трогать -для меня она до сих пор икона биатлона.
17:15 10 февраля
Бней Иегуда
Последний, третий, круг Лаура прошла быстрее всех, так что, возможно тактически придержала ход в начале гонки, и как показала стрельба, всё сделала тактически очень грамотно.) Как и подобает Великой чемпионке.)
16:52 10 февраля
usuns
учитесь "грязные" спортсмены! поболела, подлечилась перед ои и всех рвет) неважно, что подготовка из-за болезни сорвана, достойная продолжательница дела "наичистейшей" нойнер)
16:42 10 февраля
maxcds
ну-ли-на))))))))))))))
16:25 10 февраля
Бней Иегуда
Но всё здесь не зацепит.) Да и не нужно уже.)) Задача выполнена, пусть и другие свои серьги заберут.))
16:06 10 февраля
Бней Иегуда
Кстати, у Лауры уже третий крупный турнир подряд все гонки в медалях.) Очень крутое достижение.)
16:04 10 февраля
maxcds
ахххахахаххахаха)) сборище эксгибиционистов) ваще по барабану на вашу полу/недо-чемпионку. да к тому же допингершу) идите на немецкие сайты празднуйте)
16:01 10 февраля
baronurgensburg
Гениальная Женщина! Видели, как после первого выстрела на лежке она спокойно, в отличие от остальных, почувствовав ветер, подкрутила прицел... И все хорошо!!
15:59 10 февраля
baronurgensburg
Умничка Лаурочка :). Первое золото - есть. Может и Чемпионат Мира превзойти получится? :)
15:57 10 февраля
King's Bounty RND
Она крута !
15:56 10 февраля
Бней Иегуда
Ну да, по сравнению с ЧМ-2017 Лаура слабее в силу объективных причин, но запас прочности настолько велик, что позволяет немке выигрывать и в пол ноги.))
15:50 10 февраля
Slim Taller
Ходом Дальмайер четвёртая.После Кузьминой,Экхоф и Домрачевой. Но в этом сезоне она никогда быстро и не бегала.Меня больше удивило восьмое место вообще не известной швейцарки.Да и Эберг у шведок почти самая слабая,а на в этой гонке седьмая.И не понятно,зачем Корея натурализовала Аввакумову,если её обошли все,без исключения.
15:48 10 февраля
Бней Иегуда
slovogospoda Значит Лаура ещё не на пике формы, после болезни.) Так то она быстрее Кузьминой всю жизнь была.))
15:45 10 февраля
slovogospoda
Бней Иегуда Кузьмина стреляла быстрее Лауры, по скорости на лыжне не думаю, что она быстрее, надо стату глянуть.)/...Быстрее на 21,5 секунды :)))
15:39 10 февраля
Бней Иегуда
Кузьмина стреляла быстрее Лауры, по скорости на лыжне не думаю, что она быстрее, надо стату глянуть.)
15:36 10 февраля
ivradm
:) Мило, найс :) "Не напрягаться, чтобы дать представительство" :) Да хоть лошадей запрягайте. Толку - ноль по вдоль :)
15:33 10 февраля
ivradm
Лаура -молодец :)
15:30 10 февраля
slovogospoda
Предполагаю, что нашим дали установку не напрягаться, чтобы тупо дать представительство в каждой гонке...
15:23 10 февраля
Джон....Сильвер
До лампочки
15:23 10 февраля
slovogospoda
Дальмайер..скорее повезло..Кузьмина по скорости могла выиграть - даже с одним промахом.. То же самое и с Акимовой - почти по всем показателям на 50-м месте..но из-за точности стрельбы умудрилась стать 20-й
15:22 10 февраля
shpasic
Кайсочка ниже Акимовой, бгг))
15:22 10 февраля
Бней Иегуда
Лаура, дас ист фантастиш!)) Без шансов для всех!) Добро пожаловать в элитарный клуб "Выиграла всё, что можно!"))
15:12 10 февраля