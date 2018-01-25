Матвей Елисеев выступит на Олимпиаде-2018

Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что россиянин Матвей Елисеев выступит на Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане.
"Молния! Срочно! Матвей Елисеев выступит на играх в Корее! Подглядел инфу из достоверных источников! На смешанную эстафету набираем – Кайшева, Акимова, Бабиков и Елисеев! Ждем еще информации", – написал на своей странице в Инстаграме Губерниев.
Напомним, ранее Елисеев не входил в список атлетов, которые по доступной информации получили приглашения от МОК для участия в Олимпиаде-2018. Также МОК принял решение отстранить ряд других российских спортсменов от Игр – среди них Антон Шипулин, Сергей Устюгов, Виктор Ан, Ксения Столбова и другие. Список атлетов – здесь.
Молния!!! Срочно!!! Матвей Елисеев выступит на играх в Корее!!! Подглядел инфу из достоверных источников!!! На смешанную эстафету набираем - Кайшева , Акимова , Бабиков и Елисеев!!! Ждём ещё информации!!!! 🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝 #биатлонсдмитриемгуберниевым #биатлон #матвейелисеев #корея #пхенчхан #игры #олимпиада #олимпийскиеигры #бабиков #акимова #кайшева
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- Ксения Столбова/ Федор Климов
- Антон Шипулин
- Виктор Ан
- Дмитрий Губерниев
- Ульяна Кайшева
- Антон Бабиков
- Сергей Устюгов
- Татьяна Акимова
- Матвей Елисеев
usuns
ура! займем в престижнейшей смешанной эстафете место 15е! ради одного этого уже стоит посмотреть олимпиаду!
16:47
amilo
Думаю Губерниев достаточно в своей жизни покатался, чтобы ...опу рвать именно из-за поездки в Корею.
16:28
Rybinsk
Елисеев? Ну терь точно выиграем ёмаё....
16:20
Jean Reno
Губер вроде показной поцреот, вроде должен быть за бойкот ОИ. Но и прокатиться то в Корею хочется..
16:09
КГИ
Радости столько у Губы, аж до визга. Как же, баре холопа в прихожую допустили..... Стыдоба....
16:09
rusfed 2.0
Теперь всех порвём!
16:04
ykol2
Позорище,такой молодой но никакой гордости за страну и ничего святого ПОЗОРИЩЕ
15:58