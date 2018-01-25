Матвей Елисеев выступит на Олимпиаде-2018

Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что россиянин Матвей Елисеев выступит на Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане.

"Молния! Срочно! Матвей Елисеев выступит на играх в Корее! Подглядел инфу из достоверных источников! На смешанную эстафету набираем – Кайшева, Акимова, Бабиков и Елисеев! Ждем еще информации", – написал на своей странице в Инстаграме Губерниев.

Напомним, ранее Елисеев не входил в список атлетов, которые по доступной информации получили приглашения от МОК для участия в Олимпиаде-2018. Также МОК принял решение отстранить ряд других российских спортсменов от Игр – среди них Антон Шипулин, Сергей Устюгов, Виктор Ан, Ксения Столбова и другие. Список атлетов – здесь.