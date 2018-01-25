15:45 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Биатлон

Матвей Елисеев выступит на Олимпиаде-2018

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Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что россиянин Матвей Елисеев выступит на Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане.

"Молния! Срочно! Матвей Елисеев выступит на играх в Корее! Подглядел инфу из достоверных источников! На смешанную эстафету набираем – Кайшева, Акимова, Бабиков и Елисеев! Ждем еще информации", – написал на своей странице в Инстаграме Губерниев.

Напомним, ранее Елисеев не входил в список атлетов, которые по доступной информации получили приглашения от МОК для участия в Олимпиаде-2018. Также МОК принял решение отстранить ряд других российских спортсменов от Игр – среди них Антон Шипулин, Сергей Устюгов, Виктор Ан, Ксения Столбова и другие. Список атлетов – здесь.

 

Молния!!! Срочно!!! Матвей Елисеев выступит на играх в Корее!!! Подглядел инфу из достоверных источников!!! На смешанную эстафету набираем - Кайшева , Акимова , Бабиков и Елисеев!!! Ждём ещё информации!!!! 🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝 #биатлонсдмитриемгуберниевым #биатлон #матвейелисеев #корея #пхенчхан #игры #олимпиада #олимпийскиеигры #бабиков #акимова #кайшева

Публикация от Дмитрий Губерниев🔝 (@guberniev_dmitry) Янв 25, 2018 at 4:22 PST

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КОММЕНТАРИИ (8)
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usuns

ура! займем в престижнейшей смешанной эстафете место 15е! ради одного этого уже стоит посмотреть олимпиаду!

16:47

amilo

Думаю Губерниев достаточно в своей жизни покатался, чтобы ...опу рвать именно из-за поездки в Корею.

16:28

Rybinsk

Елисеев? Ну терь точно выиграем ёмаё....

16:20

Jean Reno

Губер вроде показной поцреот, вроде должен быть за бойкот ОИ. Но и прокатиться то в Корею хочется..

16:09

КГИ

Радости столько у Губы, аж до визга. Как же, баре холопа в прихожую допустили..... Стыдоба....

16:09

rusfed 2.0

Теперь всех порвём!

16:04

ykol2

Позорище,такой молодой но никакой гордости за страну и ничего святого ПОЗОРИЩЕ

15:58