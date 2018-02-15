Матвей Елисеев: "В смешанной эстафете сборная России сможет побороться за призы"

Россиянин Матвей Елисеев после индивидуальной гонки на Олимпийских играх-2018 отметил, что ему получилось правильно распределить силы по ходу трассы. Спортсмен также добавил, что в смешанной эстафете сборная России сможет побороться за призы.
- Думали, что мы к спринту подойдем к более менее в хорошей форме, - сказал во флеш-интервью Елисеев. - Сегодня получилось правильно распределить силы. Получилось не все что хотел, но все равно лучше чем то, что было.
Спринт? Мне удалось оттолкнуться от дна. Я после той гонки переживал, ведь я не смог попасть даже в пассьют - это катастрофа. Меня много кто меня поддержал и к этой гонке смог в подойти в лучшей форме.
Смешанная эстафета? Она больше зависит от стрельбы, а у нас все 4 человека стреляют хорошо. Будем бороться по максимуму. Моя форма становится все лучше и лучше, поэтому я думаю мы сможем побороться за призы.
Напомним, что Елисеев пришел 27-м в индивидуальной гонке на Олимпиаде-2018. Другой представитель России Антон Бабиков занял 16-е место. Смешанная эстафета пройдет 20 февраля и начнется в 14.15 по московскому времени.
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kuler
kuler, выступления Евгения Гараничева в эстафетах уже четвертый год доказывают, что стрельба там тоже имеет немаловажное значение. //// Подозреваю, что без наличия "лыжника" в лице Шипулина, снайперство Гаранина куда менее важное значение имело бы...
16:16 15 февраля
inspire
я думаю мы сможем побороться за призы ============ сможете, если сложатся штук 3-5 необходимых условий, не все ТОПы заявятся в смешанку, вы прыгнете выше головы, а ваши оппы наоборот проваляться, ну и до кучи вам попрет, как неперло никогда в жизни, а вашим оппам наоборот, госпожа удача повернется попой ))) насколько это реально?
16:10 15 февраля
Lars Berger
kuler, выступления Евгения Гараничева в эстафетах уже четвертый год доказывают, что стрельба там тоже имеет немаловажное значение.
16:06 15 февраля
Lars Berger
Интересно, что Матвей под "призами" подразумевает...)
16:04 15 февраля
kuler
Человек себя заранее программирует на то, что на ходом Россия сейчас только с Африкой бороться может... Когда в эстафетах биатлонных стрельба решала??? Если не брать ситуации, в которых команда несколько штрафных кругов набирает на каком-то этапе, всегда их в первую очередь ногами выигрывают. Дополнительные патроны там как раз фактор стрельбы второстепенным делают.
16:03 15 февраля
Ulan3
И этому человеку дают в руки винтовку. Он же очевидно... нездоров, мягко говоря.
16:01 15 февраля
inachipoch
Матвейка, шансы у вас будут только в том случае, если вы в свою команду позовёте Губу.
15:58 15 февраля
invino
А разве за 8-е место что-то дают?
15:55 15 февраля