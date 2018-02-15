Матвей Елисеев: "В смешанной эстафете сборная России сможет побороться за призы"

Россиянин Матвей Елисеев после индивидуальной гонки на Олимпийских играх-2018 отметил, что ему получилось правильно распределить силы по ходу трассы. Спортсмен также добавил, что в смешанной эстафете сборная России сможет побороться за призы.

- Думали, что мы к спринту подойдем к более менее в хорошей форме, - сказал во флеш-интервью Елисеев. - Сегодня получилось правильно распределить силы. Получилось не все что хотел, но все равно лучше чем то, что было.

Спринт? Мне удалось оттолкнуться от дна. Я после той гонки переживал, ведь я не смог попасть даже в пассьют - это катастрофа. Меня много кто меня поддержал и к этой гонке смог в подойти в лучшей форме.

Смешанная эстафета? Она больше зависит от стрельбы, а у нас все 4 человека стреляют хорошо. Будем бороться по максимуму. Моя форма становится все лучше и лучше, поэтому я думаю мы сможем побороться за призы.

Напомним, что Елисеев пришел 27-м в индивидуальной гонке на Олимпиаде-2018. Другой представитель России Антон Бабиков занял 16-е место. Смешанная эстафета пройдет 20 февраля и начнется в 14.15 по московскому времени.

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