Матвей Елисеев: "На Олимпиаде давит непонятность"

Российский биатлонист Матвей Елисеев отметил, что на спортсменов давит неясность вокруг россиян на Олимпиаде в Пхенчхане. Россияне выступят на Играх в специальном статусе "олимпийских атлетов из России" (OAR).

– На любые соревнования нужно выходить с максимальным настроем. К тому же Олимпиада – это высшие соревнования, – цитирует "Р-Спорт" Елисеева. – Психологически ощущаю ли прессинг? Ну немного непонятная ситуация… Это не прессинг, а давит непонятность.