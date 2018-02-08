13:45 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Биатлон

Матвей Елисеев: "На Олимпиаде давит непонятность"


Российский биатлонист Матвей Елисеев отметил, что на спортсменов давит неясность вокруг россиян на Олимпиаде в Пхенчхане. Россияне выступят на Играх в специальном статусе "олимпийских атлетов из России" (OAR).

– На любые соревнования нужно выходить с максимальным настроем. К тому же Олимпиада – это высшие соревнования, – цитирует "Р-Спорт" Елисеева. – Психологически ощущаю ли прессинг? Ну немного непонятная ситуация… Это не прессинг, а давит непонятность.

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Сторону российских спортсменов
44.8%
Сторону МОК
49.1%
Все равно - скорее бы начались соревнования
6.1%

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/winter2018_biathlon/20180208/1132183108.html

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