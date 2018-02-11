Матвей Елисеев: "Есть такие иностранцы, которые не здороваются"

Биатлонист Матвей Елисеев в интервью "Известиям" отметил, что в свободное от тренировок время на Олимпиаде-2018 общается с партнерами по команде. По его словам, некоторые иностранцы не здороваются с россиянами.

– Как атмосфера в Олимпийской деревне?

– Чего-то другого я ожидал от нее — не просто многоэтажные дома. Но в целом неплохо. Просто я представлял себе Олимпийскую деревню в небольших домиках типа коттеджей – что-то более веселое.

– Как проводите свободное время в деревне?

– Большей частью отдыхаем. Можно поиграть в игрушку – собирать значки. Эту игру предоставили организаторы Олимпиады. Но это всего на полчаса. В остальное время просто общаемся между собой.

– Общаетесь с иностранными коллегами?

– Есть такие, которые не здороваются. Но они и раньше это делали. (Улыбается.)

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