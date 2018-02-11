03:55 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Биатлон

Матвей Елисеев: "Есть такие иностранцы, которые не здороваются"

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Биатлонист Матвей Елисеев в интервью "Известиям" отметил, что в свободное от тренировок время на Олимпиаде-2018 общается с партнерами по команде. По его словам, некоторые иностранцы не здороваются с россиянами. 

– Как атмосфера в Олимпийской деревне?

– Чего-то другого я ожидал от нее — не просто многоэтажные дома. Но в целом неплохо. Просто я представлял себе Олимпийскую деревню в небольших домиках типа коттеджей – что-то более веселое.

– Как проводите свободное время в деревне?

– Большей частью отдыхаем. Можно поиграть в игрушку – собирать значки. Эту игру предоставили организаторы Олимпиады. Но это всего на полчаса. В остальное время просто общаемся между собой.

– Общаетесь с иностранными коллегами?

– Есть такие, которые не здороваются. Но они и раньше это делали. (Улыбается.)

11 февраля на Олимпиаде. Live!

Дополнительная информация

https://iz.ru/707082/aleksei-fomin/matvei-eliseev-ot-olimpiiskoi-derevni-ozhidal-chego-bolee-veselogo

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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mayornataly

Кто ж с вами безродными здороваться будет...

08:23

miker65

Совсем неудивительно. Третьяку в 70-м в лифте чехи все лицо исплевали.

04:44

Олимпиада Live!
Олимпиада Live!