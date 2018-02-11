Матвей Елисеев: "Есть такие иностранцы, которые не здороваются"

Биатлонист Матвей Елисеев в интервью "Известиям" отметил, что в свободное от тренировок время на Олимпиаде-2018 общается с партнерами по команде. По его словам, некоторые иностранцы не здороваются с россиянами.
– Как атмосфера в Олимпийской деревне?
– Чего-то другого я ожидал от нее — не просто многоэтажные дома. Но в целом неплохо. Просто я представлял себе Олимпийскую деревню в небольших домиках типа коттеджей – что-то более веселое.
– Как проводите свободное время в деревне?
– Большей частью отдыхаем. Можно поиграть в игрушку – собирать значки. Эту игру предоставили организаторы Олимпиады. Но это всего на полчаса. В остальное время просто общаемся между собой.
– Общаетесь с иностранными коллегами?
– Есть такие, которые не здороваются. Но они и раньше это делали. (Улыбается.)
Дополнительная информация
https://iz.ru/707082/aleksei-fomin/matvei-eliseev-ot-olimpiiskoi-derevni-ozhidal-chego-bolee-veselogo
mayornataly
Кто ж с вами безродными здороваться будет...
08:23
miker65
Совсем неудивительно. Третьяку в 70-м в лифте чехи все лицо исплевали.
04:44