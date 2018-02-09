Мартен Фуркад: "Я более расслаблен, чем в Сочи, потому что у меня уже есть золото"

Двукратный олимпийский чемпион-2014 Мартен Фуркад подчеркнул, что не испытывает сильного волнения перед стартом Игр-2018. Француз был знаменосцем сборной на церемонии открытия Олимпиады.
- Выступление на Олимпиаде за свою страну - это уже особенный момент, - цитирует Reuters Фуркада. - Я был очень рад на Играх в Ванкувере и Сочи, но быть знаменосцем сборной - это нечто большее. Я очень ценю эту роль.
Надеюсь, я завоюю золото. Сейчас я чувствую себя более расслабленным, потому что у меня уже есть золотая медаль, так что у меня больше уверенности, чем на Играх в Сочи.
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anhora
Понятно, что без Шипулина можешь и расслабиться. Но жизнь - такая штука... Как бы ты не пролетел мимо! На расслабоне.
23:29
Бомбардир Нации
Хрен тебе, а не золото! Буду специально болеть против этого лягушатника. Бьерндален мог на палку наступить, на лыжу, это подло, за золото все средства хороши, но он никогда не позерствовал и не выпендривался, но ты это что то. Усэйн Болт может выпендриваться, а ты нет. Мал еще и глуп)))
21:18
slava_l
Болеем за Ваню Бё!
17:43
dv2205
а вот х тебе -- болеем за норгов
17:10
max14195
gayduk и тебе того же
17:06