Мартен Фуркад: "Я более расслаблен, чем в Сочи, потому что у меня уже есть золото"

Двукратный олимпийский чемпион-2014 Мартен Фуркад подчеркнул, что не испытывает сильного волнения перед стартом Игр-2018. Француз был знаменосцем сборной на церемонии открытия Олимпиады.

- Выступление на Олимпиаде за свою страну - это уже особенный момент, - цитирует Reuters Фуркада. - Я был очень рад на Играх в Ванкувере и Сочи, но быть знаменосцем сборной - это нечто большее. Я очень ценю эту роль.

Надеюсь, я завоюю золото. Сейчас я чувствую себя более расслабленным, потому что у меня уже есть золотая медаль, так что у меня больше уверенности, чем на Играх в Сочи.

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