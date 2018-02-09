16:49 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Биатлон

Мартен Фуркад: "Я более расслаблен, чем в Сочи, потому что у меня уже есть золото"

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Двукратный олимпийский чемпион-2014 Мартен Фуркад подчеркнул, что не испытывает сильного волнения перед стартом Игр-2018. Француз был знаменосцем сборной на церемонии открытия Олимпиады.

- Выступление на Олимпиаде за свою страну - это уже особенный момент, - цитирует Reuters Фуркада. - Я был очень рад на Играх в Ванкувере и Сочи, но быть знаменосцем сборной - это нечто большее. Я очень ценю эту роль. 

Надеюсь, я завоюю золото. Сейчас я чувствую себя более расслабленным, потому что у меня уже есть золотая медаль, так что у меня больше уверенности, чем на Играх в Сочи.

Открытие Олимпиады-2018. Live!
Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (5)
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anhora

Понятно, что без Шипулина можешь и расслабиться. Но жизнь - такая штука... Как бы ты не пролетел мимо! На расслабоне.

23:29

Бомбардир Нации

Хрен тебе, а не золото! Буду специально болеть против этого лягушатника. Бьерндален мог на палку наступить, на лыжу, это подло, за золото все средства хороши, но он никогда не позерствовал и не выпендривался, но ты это что то. Усэйн Болт может выпендриваться, а ты нет. Мал еще и глуп)))

21:18

slava_l

Болеем за Ваню Бё!

17:43

dv2205

а вот х тебе -- болеем за норгов

17:10

max14195

gayduk и тебе того же

17:06