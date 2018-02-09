Мартен Фуркад: "Выступление россиян под нейтральным флагов - сильное послание МОК"

Французский биатлонист Мартен Фуркад назвал сильным испытанием для россиян выступление под нейтральным флагом на Олимпийских играх-2018. По словам знаменосца сборной Франции, Международный олимпийский комитет (МОК) эти решением укрепил свою антидопинговую политику.

– Я разговаривал с двумя российскими биатлонистами и они сказали, что выступление под нейтральным флагом – тяжелое испытание для всех, – цитирует AFP Фуркада. – Санкции МОК против России понятны в свете неправомерного поведения на Олимпийских играх в Сочи. Это решение – сильное послание спортсменам во всем мире, демонстрирующее приверженность МОК борьбе с допингом.