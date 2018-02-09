Мартен Фуркад: "Выступление россиян под нейтральным флагов - сильное послание МОК"

Французский биатлонист Мартен Фуркад назвал сильным испытанием для россиян выступление под нейтральным флагом на Олимпийских играх-2018. По словам знаменосца сборной Франции, Международный олимпийский комитет (МОК) эти решением укрепил свою антидопинговую политику.
– Я разговаривал с двумя российскими биатлонистами и они сказали, что выступление под нейтральным флагом – тяжелое испытание для всех, – цитирует AFP Фуркада. – Санкции МОК против России понятны в свете неправомерного поведения на Олимпийских играх в Сочи. Это решение – сильное послание спортсменам во всем мире, демонстрирующее приверженность МОК борьбе с допингом.
Lokus
Ну и эта... Хотелось бы хоть раз услышать конструктивную критику МОК, федераций международных и т.п. Ну хорошо, как не надо было делать - на эту тему высказались все, не надо так, как сделали. А как надо-то? Вот имеем ситуацию - за последнее время в России что-то больно много стало допингёров. Причём и раньше-то их чемпионов периодически вылавливали на этом деле. В России всем на это наплевать. Допингёров не отстраняют. Расследований не проводят - кто организовал, кто посредничал, кто прикрывал, кто заказал? Наоборот, всё шито-крыто, все делают вид что так и надо. Бывшие допингеры, дисквалифицированные, ходят в тренерах, открывают какие-то спортивные центры, заправляют спортом в России, более того - всей Россией заправляют, через своё депутатство. Награды и премии у них правительство не отбирает, напротив - ещё и деньжат им подкидывает. И в общем, при таких раскладах все россказни о борьбе с допингом в России - сказки. Наказывать отдельно взятых попавшихся спортсменов - бесполезно, на месте одной отрубленной головы три новых вырастут. Ну ладно, спортсмены в России - шестёрки политиков и прочих чиновников, делать их крайними может и несправедливо, но на главных-то виновников повлиять вообще никак невозможно напрямую! Ну и что в таких условиях международным спортивным организациям делать, ка со всем этим бороться? Они решили, что вот такой способ поможет, какой они выбрали. Не поможет, говорите? Предложите другой. Только, предлагая, помните, что цель - не виновных спортсменов вычислить и наказать. Цель - привести в чувство спортивные дела в стране, где со всеми этими допингами совсем уже краёв не видят. Понятно, что не только в РФ допингом балуются, но нельзя ж совсем берега терять.
10:31
Lokus
> каким образом отстранение невиновного шипулина несёт послание?? ------- Элементарно. Им сказали - даже если Вы лично не жрали и не кололись, то Вы всё равно виноваты, потому что знали и молчали. А не знать не могли. Короче, все вы там заодно.
10:19
DmitrySamara
Бывает и такое - сильный спортсмен и гнилая личность. К тому же и глупая, если выдает такие перлы.
09:57
bvp
Самое сильное послание - это отстранение главного допингера Фуркада.
08:28
ol69312
каким образом отстранение невиновного шипулина несёт послание?? Типо захотим отстраним любого??? Фуркад конечно великий спортсмен но языком работать не его это
04:34
dv2205
опять гнилое нутро высветил
02:50