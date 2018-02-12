15:32 12 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Биатлон

Мартен Фуркад выиграл биатлонную гонку преследования на Олимпиаде-2018

Биатлон. Мужчины. Гонка преследования. Фото "СЭ"
Биатлон. Мужчины. Гонка преследования. Фото "СЭ"
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Французский биатлонист Мартен Фуркад стал победителем гонки преследования на Олимпиаде-2018. Для 29-летнего это третье олимпийское золото.

Вторым финишировал швед Себастьян Самуэльссон, третьим – немец Бенедикт Долль.

Единственный россиянин Антон Бабиков стал 40-м.

Биатлон

Пхенчхан (Корея)

XXIII Олимпийские зимние игры

Мужчины

Гонка преследования 12,5 км

1. Мартен Фуркад (Франция) – 32.51,7 (1 шт. круг)

2. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – отставание 12,0 (1)

3. Бенедикт Долль (Германия) – 15,1 (1)

4. Тарьей Бе (Норвегия) – 1.02,6 (3)

5. Симон Шемп (Германия) – 1.02,7 (3)

6. Беньямин Вегер (Швейцария) – 1.03,1 (2)

40. Антон БАБИКОВ (Россия) – 4.30,1 (4)

Биатлон. Мужская гонка преследования. Live! //
Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018

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КОММЕНТАРИИ (30)
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bvp

"Великий" лицемер и мошенник.

21:08 12 февраля

Bache Gabrielsen

Андерсу Папандополусу: если бы ты знал, чувак, как мне интересно твое авторитетное мнение, ты бы такую глупость не стал бы писать :) Видишь ли - я просто выражаю свое мнение о происходящем - как спортсмен, как любитель спорта и просто как человек. Я, кстати, почем-то думаю, что в этом своем мнении я далеко не одинок. А вот ты для чего-то начал комментировать мой пост и переходить на личности. Аки школьник какой, ей-богу. А впрочем, почему "аки" ? :)

18:11 12 февраля

Anders Panayotis

Bache Gabrielsen А я лично этот постыдный фарс, именуемый Олимпиадой, вообще не смотрю. Всегда смотрел, а сейчас - нет. Для меня Олимпийские игры без Устюгова, Шипулина, Ана, Юскова, Кулижникова, Крюкова, и других - это так, какая-то пародия на Игры. Новости с Олимпиады утром и вечером смотрю для сведения, а ТВ у меня в эти две недели настроен на другие каналы.__________________________ Такой удар по авторитету соревнований и на что у тебя ТВ настроено всем безусловно интересно.

17:48 12 февраля

Bache Gabrielsen

А я лично этот постыдный фарс, именуемый Олимпиадой, вообще не смотрю. Всегда смотрел, а сейчас - нет. Для меня Олимпийские игры без Устюгова, Шипулина, Ана, Юскова, Кулижникова, Крюкова, и других - это так, какая-то пародия на Игры. Новости с Олимпиады утром и вечером смотрю для сведения, а ТВ у меня в эти две недели настроен на другие каналы.

17:27 12 февраля

Papa Dolphin

Гаттузо Крут!!!!!!#!-----------------------А ты свечку вчера держал? Дебилоид

16:56 12 февраля

maxcds

позорник немирового спорта якобы выиграл. грош цена этому непорядочному человеку и допингеру как спортсмену. фуууууууууууу

16:51 12 февраля

lapp

Новоуепинни Граф свои не спортивные возможности оценивает, а финансовые - на халявку бабла отхватить на смешном турнирчике для отстраненных. Позорище - Ты считаешь, что Бабиков в Сочи 2018 не займет место в 10? да и Акимова и Кайшева тоже. Но поехали позориться в Корею

16:18 12 февраля

Ilya11

Великий!!! Вот кто крут в реале, а не в нике, как некоторые

16:12 12 февраля

Koira

ЗаФуркадье)))))))))))))))))))))))

16:12 12 февраля

shpasic

Родченков что ли про Пихлера пищал?

16:06 12 февраля

Новоуепинни

Кто там гопник какой-то про Пихлера че-то пищал? Забыл фамилию. Бгг

16:04 12 февраля

Новоуепинни

Граф свои не спортивные возможности оценивает, а финансовые - на халявку бабла отхватить на смешном турнирчике для отстраненных. Позорище

16:02 12 февраля

Гаттузо Крут!!!!!!#!

Почему забыл. Жабоед вчера принял допинг, а сегодня он подействовал. Все логично. Холодно ведь, вот и эффект получился отсроченный. Разве есть сомнения в том, что он махровый допингер под прикрытием? Нет.

16:01 12 февраля

Новоуепинни

Рад за шведа. Дело делает, языком как Розовые Щечки не работает, бгг

16:00 12 февраля

lapp

Сдаётся мне, что Самуэльссон в отличии от Бобикова, не интерфью налево и направо давал, а упорно тренировался перед олимпиадой. Жалко что из российских спортсменов одна Граф честно оценивает свои возможности

15:55 12 февраля

shpasic

John0201, да, стартовал 59ым из сорока.

15:55 12 февраля

alexzander

Браво Мартен! Побед и в остальных гонках!!!

15:53 12 февраля

John0201

а чего там наш, 40й из 40?

15:49 12 февраля

shpasic

если ещё можно сказать что-то про Фуркада, всё-таки уже много лет на уровне, то про Дальмайер-то что? до прошлого года не было больших побед, тем более постоянных. сверкнёт по типу Магдалены и пропадёт.

15:47 12 февраля

baronurgensburg

Вот не люблю я Фуркада, болея за немцев и Рыжего. но не уважать его невозможно... Очень крут

15:45 12 февраля

shpasic

вчера забыл - сегодня принял!)) а где этот, который второй Бе?

15:44 12 февраля

Бней Иегуда

Все нормальные люди радуются за Мартена, ну окромя поцреотов.)) Ибо он Гений!) На таких как Мартен и Лаура весь спорт держится.)

15:43 12 февраля

Lokus

> не сват, не брат, и даже не соплеменник --------- Какая разница? Такие, как Фуркад - достояние человечества.

15:41 12 февраля

Lokus

Фуркад крут, что и говорить. Жаль, что опять у него не получится взять всё золото. Давненько уже что-то не случалось абсолютных олимпийских чемпионов. Пора уже новые планки в мировом спорте устанавливать.

15:39 12 февраля

Bache Gabrielsen

Бней, а чего ты так радуешься ? Ты ему не сват, не брат, и даже не соплеменник... А счастья все равно полные штаны :)

15:38 12 февраля

Джонни Барабек

Так правильно - вчера забыл, а сегодня принял)

15:37 12 февраля

Бней Иегуда

Хто там вчера переживал, что Фуркад забыл допинг принять?)) Ау, вы хде, ахахах?))

15:36 12 февраля

Bache Gabrielsen

Да, нам бы старика Пихлера...

15:34 12 февраля

Бней Иегуда

Браво, Король!)) 3-х-кратный!)) У Франции - 9-я победа в сезоне!)

15:34 12 февраля

rusfed 2.0

Заслуженно

15:34 12 февраля

Олимпиада Live!
Олимпиада Live!