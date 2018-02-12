Мартен Фуркад выиграл биатлонную гонку преследования на Олимпиаде-2018

Французский биатлонист Мартен Фуркад стал победителем гонки преследования на Олимпиаде-2018. Для 29-летнего это третье олимпийское золото.
Вторым финишировал швед Себастьян Самуэльссон, третьим – немец Бенедикт Долль.
Единственный россиянин Антон Бабиков стал 40-м.
Биатлон
Пхенчхан (Корея)
XXIII Олимпийские зимние игры
Мужчины
Гонка преследования 12,5 км
1. Мартен Фуркад (Франция) – 32.51,7 (1 шт. круг)
2. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – отставание 12,0 (1)
3. Бенедикт Долль (Германия) – 15,1 (1)
4. Тарьей Бе (Норвегия) – 1.02,6 (3)
5. Симон Шемп (Германия) – 1.02,7 (3)
6. Беньямин Вегер (Швейцария) – 1.03,1 (2)
40. Антон БАБИКОВ (Россия) – 4.30,1 (4)
Биатлон. Мужская гонка преследования. Live! //
Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018
bvp
"Великий" лицемер и мошенник.
21:08 12 февраля
Bache Gabrielsen
Андерсу Папандополусу: если бы ты знал, чувак, как мне интересно твое авторитетное мнение, ты бы такую глупость не стал бы писать :) Видишь ли - я просто выражаю свое мнение о происходящем - как спортсмен, как любитель спорта и просто как человек. Я, кстати, почем-то думаю, что в этом своем мнении я далеко не одинок. А вот ты для чего-то начал комментировать мой пост и переходить на личности. Аки школьник какой, ей-богу. А впрочем, почему "аки" ? :)
18:11 12 февраля
Anders Panayotis
Bache Gabrielsen А я лично этот постыдный фарс, именуемый Олимпиадой, вообще не смотрю. Всегда смотрел, а сейчас - нет. Для меня Олимпийские игры без Устюгова, Шипулина, Ана, Юскова, Кулижникова, Крюкова, и других - это так, какая-то пародия на Игры. Новости с Олимпиады утром и вечером смотрю для сведения, а ТВ у меня в эти две недели настроен на другие каналы.__________________________ Такой удар по авторитету соревнований и на что у тебя ТВ настроено всем безусловно интересно.
17:48 12 февраля
Bache Gabrielsen
А я лично этот постыдный фарс, именуемый Олимпиадой, вообще не смотрю. Всегда смотрел, а сейчас - нет. Для меня Олимпийские игры без Устюгова, Шипулина, Ана, Юскова, Кулижникова, Крюкова, и других - это так, какая-то пародия на Игры. Новости с Олимпиады утром и вечером смотрю для сведения, а ТВ у меня в эти две недели настроен на другие каналы.
17:27 12 февраля
Papa Dolphin
Гаттузо Крут!!!!!!#!-----------------------А ты свечку вчера держал? Дебилоид
16:56 12 февраля
maxcds
позорник немирового спорта якобы выиграл. грош цена этому непорядочному человеку и допингеру как спортсмену. фуууууууууууу
16:51 12 февраля
lapp
Новоуепинни Граф свои не спортивные возможности оценивает, а финансовые - на халявку бабла отхватить на смешном турнирчике для отстраненных. Позорище - Ты считаешь, что Бабиков в Сочи 2018 не займет место в 10? да и Акимова и Кайшева тоже. Но поехали позориться в Корею
16:18 12 февраля
Ilya11
Великий!!! Вот кто крут в реале, а не в нике, как некоторые
16:12 12 февраля
Koira
ЗаФуркадье)))))))))))))))))))))))
16:12 12 февраля
shpasic
Родченков что ли про Пихлера пищал?
16:06 12 февраля
Новоуепинни
Кто там гопник какой-то про Пихлера че-то пищал? Забыл фамилию. Бгг
16:04 12 февраля
Новоуепинни
Граф свои не спортивные возможности оценивает, а финансовые - на халявку бабла отхватить на смешном турнирчике для отстраненных. Позорище
16:02 12 февраля
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Почему забыл. Жабоед вчера принял допинг, а сегодня он подействовал. Все логично. Холодно ведь, вот и эффект получился отсроченный. Разве есть сомнения в том, что он махровый допингер под прикрытием? Нет.
16:01 12 февраля
Новоуепинни
Рад за шведа. Дело делает, языком как Розовые Щечки не работает, бгг
16:00 12 февраля
lapp
Сдаётся мне, что Самуэльссон в отличии от Бобикова, не интерфью налево и направо давал, а упорно тренировался перед олимпиадой. Жалко что из российских спортсменов одна Граф честно оценивает свои возможности
15:55 12 февраля
shpasic
John0201, да, стартовал 59ым из сорока.
15:55 12 февраля
alexzander
Браво Мартен! Побед и в остальных гонках!!!
15:53 12 февраля
John0201
а чего там наш, 40й из 40?
15:49 12 февраля
shpasic
если ещё можно сказать что-то про Фуркада, всё-таки уже много лет на уровне, то про Дальмайер-то что? до прошлого года не было больших побед, тем более постоянных. сверкнёт по типу Магдалены и пропадёт.
15:47 12 февраля
baronurgensburg
Вот не люблю я Фуркада, болея за немцев и Рыжего. но не уважать его невозможно... Очень крут
15:45 12 февраля
shpasic
вчера забыл - сегодня принял!)) а где этот, который второй Бе?
15:44 12 февраля
Бней Иегуда
Все нормальные люди радуются за Мартена, ну окромя поцреотов.)) Ибо он Гений!) На таких как Мартен и Лаура весь спорт держится.)
15:43 12 февраля
Lokus
> не сват, не брат, и даже не соплеменник --------- Какая разница? Такие, как Фуркад - достояние человечества.
15:41 12 февраля
Lokus
Фуркад крут, что и говорить. Жаль, что опять у него не получится взять всё золото. Давненько уже что-то не случалось абсолютных олимпийских чемпионов. Пора уже новые планки в мировом спорте устанавливать.
15:39 12 февраля
Bache Gabrielsen
Бней, а чего ты так радуешься ? Ты ему не сват, не брат, и даже не соплеменник... А счастья все равно полные штаны :)
15:38 12 февраля
Джонни Барабек
Так правильно - вчера забыл, а сегодня принял)
15:37 12 февраля
Бней Иегуда
Хто там вчера переживал, что Фуркад забыл допинг принять?)) Ау, вы хде, ахахах?))
15:36 12 февраля
Bache Gabrielsen
Да, нам бы старика Пихлера...
15:34 12 февраля
Бней Иегуда
Браво, Король!)) 3-х-кратный!)) У Франции - 9-я победа в сезоне!)
15:34 12 февраля
rusfed 2.0
Заслуженно
15:34 12 февраля