Мартен Фуркад выиграл биатлонную гонку преследования на Олимпиаде-2018

Французский биатлонист Мартен Фуркад стал победителем гонки преследования на Олимпиаде-2018. Для 29-летнего это третье олимпийское золото.

Вторым финишировал швед Себастьян Самуэльссон, третьим – немец Бенедикт Долль.

Единственный россиянин Антон Бабиков стал 40-м.

Биатлон

Пхенчхан (Корея)

XXIII Олимпийские зимние игры

Мужчины

Гонка преследования 12,5 км

1. Мартен Фуркад (Франция) – 32.51,7 (1 шт. круг)

2. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – отставание 12,0 (1)

3. Бенедикт Долль (Германия) – 15,1 (1)

4. Тарьей Бе (Норвегия) – 1.02,6 (3)

5. Симон Шемп (Германия) – 1.02,7 (3)

6. Беньямин Вегер (Швейцария) – 1.03,1 (2)

40. Антон БАБИКОВ (Россия) – 4.30,1 (4)

Биатлон. Мужская гонка преследования. Live! //

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