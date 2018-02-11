Мартен Фуркад: "Возможно, не справился с ветром"

Французский биатлонист Мартен Фуркад выразил разочарование восьмым местом в спринте на Олимпиаде в Пхенчхане. Лидер Кубка мира допустил три промаха.

– Это очень большое разочарование, – цитирует AFP Фуркада. – Я был хорошо готов к гонке. Несмотря на первый невнятный выстрел, я смог себя мотивировать. Может, не справился с ветром. Не знаю. У меня была огромная мотивация в этом спринте. Но я не смог реализовать свои возможности. Очень разочарован. Хотелось удачно начать для сборной эту Олимпиаду.

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