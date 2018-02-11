15:32 11 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Биатлон

Мартен Фуркад: "Возможно, не справился с ветром"

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Французский биатлонист Мартен Фуркад выразил разочарование восьмым местом в спринте на Олимпиаде в Пхенчхане. Лидер Кубка мира допустил три промаха.

– Это очень большое разочарование, – цитирует AFP Фуркада. – Я был хорошо готов к гонке. Несмотря на первый невнятный выстрел, я смог себя мотивировать. Может, не справился с ветром. Не знаю. У меня была огромная мотивация в этом спринте. Но я не смог реализовать свои возможности. Очень разочарован. Хотелось удачно начать для сборной эту Олимпиаду.

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
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usuns

чувствуете разницу - у фуркада провал и 8е место! у наших - просто неудачная гонка - 57е и 83е))) в парсьюте наверняка будет в призах а может и победит (про чудодейственный мононуклеоз промолчим) поглядим на как бабик с 57го рубанет) а цветков просто отдохнет и в индивидуалке и масс-старте покажет всем у кого самы большие яйки))))

20:46 11 февраля

Flamenco

кстати у норвежских лыжников есть справка, о том, что они с деЦтва наркоманы и астматики))) им можно все

16:28 11 февраля

Flamenco

Без Допинга ты дно!

16:26 11 февраля

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