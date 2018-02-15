Мартен Фуркад: "Не знаю, что произошло на последней стрельбе"

Французский биатлонист Мартен Фуркад после индивидуальной гонки отметил, что ему не было страшно на огневом рубеже. Напомним, что Фуркад финишировал пятым, золото выиграл Йоханнес Бе. Серебро взял словенец Яков Фак, бронзу - Доминик Ландертингер.

- Не знаю, что произошло на последней стрельбе, - цитирует SkiChrono Фуркада. - Мне не хватило свежести и ясности в голове. Не было никаких посторонних мыслей, не было страшно сделать свою работу до конца. Я был недостаточно готов. Мне не хватило чего-то в конце. Я не разочарован, но вечером буду зол, так как не смог довести эту гонку до конца.

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