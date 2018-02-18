Мартен Фуркад: "На сегодня я лучший французский зимний олимпиец"

Французский биатлонист Мартен Фуркад, завоевавший золото в масс-старте на Олимпийских играх-2018 отметил, что очень горд своим результатом. Спортсмен также заявил, что на сегодняшний день он является лучшим французским зимним олимпийцем.

– Это четвертое золото много значит для меня, потому что на сегодняшний день я лучший французский зимний олимпиец, – сказал Фуркад. – Я рос, наблюдая за Олимпиадой по телевизору, чтобы стать лучшим спортсменом Франции на Олимпиаде. Я очень горжусь этим. (Олимпийская информационная система).

Напомним, что серебро завоевал немец Симон Шемп, бронзу - норвежец Эмиль Хегле Свендсен.

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018