Мартен Фуркад: "На Олимпиаде докажем Трампу, что Франция – не дерьмовая страна"

Французский биатлонист Мартен Фуркад после эстафеты на этапе Кубка мира в Рупольдинге выступил с критикой в сторону президента США Дональда Трампа.
Спортсмен резко отреагировал на слова политика о том, что в Соединенные Штаты эмигрирует множество людей из "грязных дыр", когда местные жители были бы больше рады норвежцам.
– Я надеюсь, что президент США не смотрел эту гонку, потому что сегодня Норвегия дала основания для его тупой теории, – приводит L’Equipe слова Фуркада. – Они были лучше и нас, и всех остальных. Но мы постараемся показать ему на Олимпиаде, что мы не дерьмовая страна.
Напомним, что эстафета в Рупольдинге завершилась победой сборной Норвегии, Франция стала второй, россияне заняли третье место.
Мужская сборная России стала третьей в последней перед Олимпиадой эстафете
Нефилим
Вы немцам в 1940 уже это доказали))) Прекрасная страна, сказали немцы)))
00:09
tryam
опять он полез в политику главный ТИСшник
22:15 12 января
КолобокКолобков
"На Олимпиаде докажем Трампу, что Франция – не дерьмовая страна"-заявил Фуркад, обсасыая лапку лягушки...
20:57 12 января
Dymanomashina
К сожалению, именно Трамп и его предшественники сделали и доделывают Фрнцию ....этой самой страной. Так что доказать пчеле, что мед не вкусный, не получится. Общался с коренными французами непосредственно на их территории, они БОЯТСЯ. Эта страна уже не их....
20:26 12 января
Helicopter
При Де Голе Франция последний раз была страной.
20:20 12 января
rusfed 2.0
Трубадур, поэтому ник себе французский взял, ахаха?
20:10 12 января
Трубадур
франция так-то дерьмовая страна
20:04 12 января
Lars Berger
Нашим бы Трампа почитать...
19:53 12 января
slovogospoda
rusfed 2.0 Да этот наш проект даже не сможет Корею на карте найти - что ему доказывать?/....С каких пор Фуркад стал нашим проектом..
19:36 12 января
rusfed 2.0
Да этот наш проект даже не сможет Корею на карте найти - что ему доказывать?
19:30 12 января
slovogospoda
Даже боюсь предположить что скажут Трамп и Фуркад, если например эстафету выиграют Россияне..
19:29 12 января
Roov
После Наполеона Первого Франция никому доказать обратного так и не смогла...
19:25 12 января