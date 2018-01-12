19:20 12 января | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Биатлон

Мартен Фуркад: "На Олимпиаде докажем Трампу, что Франция – не дерьмовая страна"

Французский биатлонист Мартен Фуркад. Фото AFP
Французский биатлонист Мартен Фуркад. Фото AFP
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Французский биатлонист Мартен Фуркад после эстафеты на этапе Кубка мира в Рупольдинге выступил с критикой в сторону президента США Дональда Трампа.

Спортсмен резко отреагировал на слова политика о том, что в Соединенные Штаты эмигрирует множество людей из "грязных дыр", когда местные жители были бы больше рады норвежцам.

– Я надеюсь, что президент США не смотрел эту гонку, потому что сегодня Норвегия дала основания для его тупой теории, – приводит L’Equipe слова Фуркада. – Они были лучше и нас, и всех остальных. Но мы постараемся показать ему на Олимпиаде, что мы не дерьмовая страна.

Напомним, что эстафета в Рупольдинге завершилась победой сборной Норвегии, Франция стала второй, россияне заняли третье место.

Мужская сборная России стала третьей в последней перед Олимпиадой эстафете

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (12)
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Нефилим

Вы немцам в 1940 уже это доказали))) Прекрасная страна, сказали немцы)))

00:09

tryam

опять он полез в политику главный ТИСшник

22:15 12 января

КолобокКолобков

"На Олимпиаде докажем Трампу, что Франция – не дерьмовая страна"-заявил Фуркад, обсасыая лапку лягушки...

20:57 12 января

Dymanomashina

К сожалению, именно Трамп и его предшественники сделали и доделывают Фрнцию ....этой самой страной. Так что доказать пчеле, что мед не вкусный, не получится. Общался с коренными французами непосредственно на их территории, они БОЯТСЯ. Эта страна уже не их....

20:26 12 января

Helicopter

При Де Голе Франция последний раз была страной.

20:20 12 января

rusfed 2.0

Трубадур, поэтому ник себе французский взял, ахаха?

20:10 12 января

Трубадур

франция так-то дерьмовая страна

20:04 12 января

Lars Berger

Нашим бы Трампа почитать...

19:53 12 января

slovogospoda

rusfed 2.0 Да этот наш проект даже не сможет Корею на карте найти - что ему доказывать?/....С каких пор Фуркад стал нашим проектом..

19:36 12 января

rusfed 2.0

Да этот наш проект даже не сможет Корею на карте найти - что ему доказывать?

19:30 12 января

slovogospoda

Даже боюсь предположить что скажут Трамп и Фуркад, если например эстафету выиграют Россияне..

19:29 12 января

Roov

После Наполеона Первого Франция никому доказать обратного так и не смогла...

19:25 12 января