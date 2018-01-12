Мартен Фуркад: "На Олимпиаде докажем Трампу, что Франция – не дерьмовая страна"

Французский биатлонист Мартен Фуркад после эстафеты на этапе Кубка мира в Рупольдинге выступил с критикой в сторону президента США Дональда Трампа.

Спортсмен резко отреагировал на слова политика о том, что в Соединенные Штаты эмигрирует множество людей из "грязных дыр", когда местные жители были бы больше рады норвежцам.

– Я надеюсь, что президент США не смотрел эту гонку, потому что сегодня Норвегия дала основания для его тупой теории, – приводит L’Equipe слова Фуркада. – Они были лучше и нас, и всех остальных. Но мы постараемся показать ему на Олимпиаде, что мы не дерьмовая страна.

Напомним, что эстафета в Рупольдинге завершилась победой сборной Норвегии, Франция стала второй, россияне заняли третье место.

Мужская сборная России стала третьей в последней перед Олимпиадой эстафете