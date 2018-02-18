Мартен Фуркад: "Мы с Бе потеряли очень много энергии в борьбе друг с другом"

Французский биатлонист Мартен Фуркад отметил, что выложился по полной на финише масс-старта на Олимпиаде в Пхенчхане. Фуркад финишировал почти одновременно с Симоном Шемпом, и победителя определил фотофиниш. По словам француза, ставшего четырехкратным олимпийским чемпионом, он думал, что проиграл сопернику.

- Я был уверен, что Симон выиграл, - сказал Фуркад. - Четыре года назад в Сочи я уже проиграл в такой ситуации, и у меня было ощущение, что история повторяется. Я отдал все, что мог, на последнем круге. Но Симон очень хороший спринтер, а для меня это не сильнейшая сторона. На последних метрах я чувствовал, что он меня догоняет. Тогда я закрыл глаза и отдал все силы. Я очень счастлив, что сумел наконец выиграть именно масс-старт.

- Вас не удивляет, что Йоханнес Бе в гонке снова выступил неудачно и не смог побороться за пьедестал?

- В начале сезона у нас была ожесточенная борьба с Йоханнесом за лидерство в Кубке мира. И мне кажется, мы оба потеряли очень много энергии в этой борьбе. Мы оба знали, что Олимпиада - это будет не только соревнование между нами двумя. Здесь совсем другой турнир, сложные погодные условия, особенно в первых гонках. Я был очень расстроен своим неудачам на старте Игр. Они мотивировали меня еще больше.

- Вам нравится атмосфера на этой Олимпиаде?

- Мои первые международные соревнования были именно в Пхенчхане. Тогда об Олимпиаде никто не думал. Но мне тут уже очень понравилось. Здесь красивый стадион, прекрасная трасса. Может быть, немного ветрено, но к таким условиям нужно привыкнуть. На Играх мне сложно, потому что все гонки проводятся поздно вечером. Целый день ты вынужден сохранять энергию и ждать своего старта. Но я отдаю себе отчет, что есть интересы телевидения, и мы находимся в другом часовом поясе. (Наталья МАРЬЯНЧИК)

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