Мартен Фуркад: "Это не война против России. Это борьба против допинга"

Французский биатлонист Мартен Фуркад после победы в гонке преследования разразился эмоциональной речью по поводу проблемы допинга и отсутствия на Олимпийских играх-2018 ряда российских биатлонистов во главе с Антоном Шипулиным.

– Это очень сложный разговор, – сказал Фуркад. – Мне бы хотелось знать больше, чем сейчас. С одной стороны, я рад, что здесь присутствует Антон Бабиков. С другой, мне сложно понять, почему нет Антона Шипулина. Почему МОК решил, что он не может здесь выступать? Потому ли, что он сделал что-то плохое? Или просто потому, что выступал на Олимпийских играх в Сочи? Но видимо, дело не в этом: ведь некоторые участники Игр в Сочи сюда приехали.

Я говорил с российскими болельщиками. Им кажется, что идет война против России. Мне очень не нравятся такие разговоры. Антидопинг – это не война конкретно против вашей страны. Есть много спортсменов по всему миру, кто использует запрещенные препараты. И у нас нет оснований упрекать Россию в том, что там допинга больше всего в мире.

Мне просто хочется понять: почему российские спортсмены не могут тут выступать? Если они действительно вне всяких сомнений чисты, я хочу выразить им сожаление. Это ненормальная ситуация. Но мне кажется, их не пустили на Олимпиаду, потому что у руководства была какая-то информация насчет них. И это очень сложно принять.

Я знаю, что Антона никогда не обвиняли в употреблении допинга. Мы все оказались сейчас в неприятной ситуации. С одной стороны, Антона не пускают сюда, потому что он что-то сделал. С другой, мы знаем самого Антона и что он никогда не попадался.

Я не могу сейчас занять ни одну сторону. Не могу сказать, что Антон мой друг и я хочу видеть его на Олимпиаде. Но не могу и принять позицию МОК, потому что не понимаю ее. Я оказался посередине, и это неправильно. Надеюсь, эта ситуация вскоре будет разрешена.

Возможно, лучшим выходом стало бы, если бы Антон Шипулин сам попросил чиновников объяснить ему недопуск на Олимпиаду.

– Он это сделал, но не получил ответа.

Фуркад хмыкнул и удалился в теплую раздевалку. (Наталья МАРЬЯНЧИК)