Мартен Фуркад: "Это не война против России. Это борьба против допинга"

Французский биатлонист Мартен Фуркад после победы в гонке преследования разразился эмоциональной речью по поводу проблемы допинга и отсутствия на Олимпийских играх-2018 ряда российских биатлонистов во главе с Антоном Шипулиным.
– Это очень сложный разговор, – сказал Фуркад. – Мне бы хотелось знать больше, чем сейчас. С одной стороны, я рад, что здесь присутствует Антон Бабиков. С другой, мне сложно понять, почему нет Антона Шипулина. Почему МОК решил, что он не может здесь выступать? Потому ли, что он сделал что-то плохое? Или просто потому, что выступал на Олимпийских играх в Сочи? Но видимо, дело не в этом: ведь некоторые участники Игр в Сочи сюда приехали.
Я говорил с российскими болельщиками. Им кажется, что идет война против России. Мне очень не нравятся такие разговоры. Антидопинг – это не война конкретно против вашей страны. Есть много спортсменов по всему миру, кто использует запрещенные препараты. И у нас нет оснований упрекать Россию в том, что там допинга больше всего в мире.
Мне просто хочется понять: почему российские спортсмены не могут тут выступать? Если они действительно вне всяких сомнений чисты, я хочу выразить им сожаление. Это ненормальная ситуация. Но мне кажется, их не пустили на Олимпиаду, потому что у руководства была какая-то информация насчет них. И это очень сложно принять.
Я знаю, что Антона никогда не обвиняли в употреблении допинга. Мы все оказались сейчас в неприятной ситуации. С одной стороны, Антона не пускают сюда, потому что он что-то сделал. С другой, мы знаем самого Антона и что он никогда не попадался.
Я не могу сейчас занять ни одну сторону. Не могу сказать, что Антон мой друг и я хочу видеть его на Олимпиаде. Но не могу и принять позицию МОК, потому что не понимаю ее. Я оказался посередине, и это неправильно. Надеюсь, эта ситуация вскоре будет разрешена.
Возможно, лучшим выходом стало бы, если бы Антон Шипулин сам попросил чиновников объяснить ему недопуск на Олимпиаду.
– Он это сделал, но не получил ответа.
Фуркад хмыкнул и удалился в теплую раздевалку. (Наталья МАРЬЯНЧИК)
fedland
Мартен, ты отличный снайпер. Попробуй повоевать против норвежских допингеров...
23:18 12 февраля
Mon65
Не осталось в спорте личностей, одни флюгеры.
22:53 12 февраля
pahom-17
Thomas..Boy..----а почему наша элита...? дык кто же на заводе или фабрике хранит сбережения или чтобы там жили и работали отпрыски?
22:52 12 февраля
Beard
kauperwood37 лично у меня вопросы по поводу "величайшей формы" хранцуза самого....уж слишком большой отрыв в физ. готовности его и всех остальных...........этот вопрос адресуй Самуэльсону,швед ходом превзошёл Фуркада, да и Бё ходом Фуркаду не проигрывает,поэтому не везде и не всегда Фуркад первый,а вот если сложить стрельбу с ходом,добавить характера и ментальности,тут и и рисуется стабильность, следовательно отрыв не в в физике,а в голове.
22:19 12 февраля
qslwwne5yntfx
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину.Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат. Вот тот блог--- http://krati.co/blog
21:57 12 февраля
максималист
Появилась новая версия недопуска на ОИ Ана, Шипулина, Устюгова и иже с ними. В данном случае проблема не с допингом. Корейцы ненавидят Ана, считают его предателем и очень хотели, чтобы он не приезжал в Корею и не завоевывал медали (читайте прессу последних лет после ОИ в Сочи). Они пролоббировали в МОК эту тему, а поскольку он чистый, его одного нельзя было дисквалифицировать. Тогда и придумали комиссию, чтобы не так все было заметно, тем более, что другим странам также было выгодно не допустить сильных конкурентов и занять их квоты. Вот такая грустная история...
21:52 12 февраля
SpaMan
Фуркад 3 сезон, 5 серия
21:10 12 февраля
bvp
Фуркад против допинга = пчелы против меда.
21:00 12 февраля
Антимайдан
rusfed 2.0 не собирался развивать эту тему на спортивном портале, но раз уж ты с либеральным мальчиком так завелись: отчего же Запад ради своих интересов воюет с нашей элитой? Видимо, их не устраивают действия нашей элиты? Вопрос риторический, твой ответ мне, честно гря, неинтересен, тем более, что ответить ты без "перехода на личности" не сможешь, как обычно :) Да и тему эту на спортивном портале надо заканчивать, и так западные политиканы и СМИ уже из спорта сплошную политику сделали :(
20:56 12 февраля
rusfed 2.0
Антимайдан Которым было бы гораздо проще "жопу пожирней отожрать"(с), сдав страну Западу и отдыхая потом "на Мальдивах"... Нет? :) 20:39 ______________________ Майдаша, ну они так и сделали. Половина Лондона и половина Швейцарии принадлежат русским чиновникам и приближенным бизнесменам. Все дети русских политиков обучаются за рубежом. Разведенная жена твоего Вождя живет на вилле во Франции, дочь главы МИДа - в Нью-Йорке, все трое детей и жена Железняка (или как там его) - в Европе. А тут они просто продолжают копить копилку. Ппц ты наивный
20:47 12 февраля
Антимайдан
утра Бодуныч Антимайдан,ну запад хоть о своих интересах заботится.В отличии от наших властителей -------------- Один момент всё-таки надо отметить: заботясь именно о своих интересах (а не о наших!), Запад воюет с "нашими властителями"... Которым было бы гораздо проще "жопу пожирней отожрать"(с), сдав страну Западу и отдыхая потом "на Мальдивах"... Нет? :)
20:39 12 февраля
RFR
А что еще можно услышать то от этого чМошника, удивляюсь ,что у него в нашей стране есть поклонники
20:35 12 февраля
Lars Berger
С победой, Мартен.
20:34 12 февраля
Thomas_Boy_
Антимайдан ___________ Антимайдаш, а Лидер Нации как о тебе заботится?
20:29 12 февраля
ЛокоМотив
а с чего вы взяли,что жабоед будет проливать кровь за нас?
20:26 12 февраля
rusfed 2.0
Вместо благодарности за интервью Марьянчик в финале вонзила в Мартана свое ядовитое жало
20:26 12 февраля
Werdy
Люди, вы вообще прочитали, что он сказал? Чего там плохого сказано? :)
20:19 12 февраля
Сутра Бодуныч
Антимайдан,ну запад хоть о своих интересах заботится.В отличии от наших властителей,которые заботятся о том,как бы жопу пожирней отожрать.
20:09 12 февраля
TRISP
Может я чего-то не понимаю? Если война с допингом, то почему воюют только с российским допингом?)))
20:07 12 февраля
Антимайдан
xcb Это война с элитой России, которая не заботится о своем народе... 17:42 ------------------------------- То есть Запад о нас заботится?! )))) Вот так они, "сердобольные", переживают, что наша элита "не заботится о своем народе", что "кушать не могут". А может быть, всё-таки, Запад о себе заботится, о своих интересах?
19:55 12 февраля
rashlim
Может, стоит завалить свою пасть, если ничего не знаешь? Жаль, что лягушатник выиграл золото, надеюсь, это будет его последняя медаль на олимпиаде.
19:26 12 февраля
Bossonn
Я надеюсь, что скоро мы узнаем почему этот герой такой быстрый, как в свое время Армстронг.
19:01 12 февраля
bond1951
рупор врагов ............... сколько заплатили.........
18:48 12 февраля
kauperwood37
лично у меня вопросы по поводу "величайшей формы" хранцуза самого....уж слишком большой отрыв в физ. готовности его и всех остальных...
18:48 12 февраля
dmitriy_u_o_71
После лимпиады извинятся, может быть
18:44 12 февраля
Гаттузо Крут!!!!!!#!
подлый жабоед!
18:32 12 февраля
miker65
Когда-нибудь МОК обьяснит нам почему не допустил Шипулина до игр.
18:21 12 февраля
Papa Dolphin
Мартен Фуркад: "Это не война против России. Это борьба против допинга"-------------------------Истину глаголит! Чемпионище! Великий! Губер подтвердит!
18:11 12 февраля
Якут Хан
Да пошел ты шоколадка в жопу)))) нам насрать че ты думаешь и тем более вещаешь
18:09 12 февраля
rad19
Фуркад просто дурак.....или хочет им казаться.....
18:06 12 февраля