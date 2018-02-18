Мартен Фуркад: "До сих пор жду, что мне скажут: "Победитель не ты"

Четырехкратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад признался, что до сих пор не верит в то, что ему удалось завоевать золото в масс-старте на Играх-2018 в Пхенчхане. 29-летний француз выиграл гонку, опередив немца Симона Шемпа - победитель определялся после фотофиниша.

- Это невероятно. До сих пор жду того, что мне скажут: "Победитель не ты", - цитирует Олимпийская информационная система Фуркада. - Я финишировал вторым в масс-старте в Ванкувере, четыре года назад в Сочи я боролся за золото со Свендсеном и проиграл меньше трех сантиметров. Я думал об этом на протяжении всего последнего круга, потому что считал, что такое может повториться. Когда увидел финишную прямую, я почувствовал, что уже проиграл.

Пока все это нереально. Я жду того, чтобы вернуться в мою комнату, достать свой телефон и убедиться, что это правда. Сейчас чувствую себя, словно во сне. Это воспринимается иначе, чем после гонки преследования (первое золото Фуркада на Играх в Пхенчхане. - Прим. "СЭ"). Это мое четвертое олимпийское золото - я не могу чувствовать себя более счастливым.

- Почему вы думали, что проиграли?

- Не знаю. Думал, что у меня была идеальная тактика. Потом подумал, что он оказался чуть ближе по линии (на фотофинише. - Прим. "СЭ"), чем я. Почувствовал, то ему удался камбэк. Когда я увидел эту линию, знал, что сделал все возможное, но боялся, что все случится, как в Сочи.

Фуркад выиграл масс-старт и стал четырехкратным олимпийским чемпионом. LIVE! //

Суперфиниш! Мартен Фуркад стал четырехкратным олимпийским чемпионом