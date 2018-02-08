Мари Дорен-Абер: "Я не в состоянии конкурировать с лучшими"

Пятикратная чемпионка мира по биатлону Мари Дорен-Абер призналась, что не рассчитывает на высокие места на Олимпиаде-2018. В нынешнем сезоне француженка имеет проблемы с формой.

– Я приехала на Олимпиаду, чтобы насладиться ею, все посмотреть и сохранить как можно больше воспоминаний, – цитирует AFP Дорен-Абер, для которой это будет последняя Олимпиада. – Я не люблю говорить о каких-то целях. Сейчас мне не хватает физической формы, чтобы конкурировать с лучшими в мире. Хочется вернуть свою самооценку, перевернуть страницу и сказать себе, что я хорошо провела время.