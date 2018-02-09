Максим Цветков: "Не знаю, как теперь подходить к Пайфферу и здороваться"

Российский биатлонист Максим Цветков, не допущенный до участия в Олимпиаде-2018, отметил, что ему стоит ограничить общение с немцем Арндом Пайффером. Ранее Пайффер в интервью немецким СМИ заявил, что разочарован решением Спортивного арбитражного суда (CAS), который удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов на решение МОК об их пожизненном отстранении от Олимпиад и аннулировании результатов с Игр-2014 в Сочи.

– Я неоднократно натыкался на интервью Пайффера. Не знаю, лично он это сказал или это взялось откуда-то из СМИ, – сказал Цветков, отвечая на вопросы болельщиков ВКонтакте. – Не слышал этого лично и не могу сказать, насколько это интервью правдиво.

Мое мнение – наверное, стоит ограничить общение с этим спортсменом. Даже на соревнованиях особо не знаю, как подходить к нему и здороваться.

Напомним, сегодня CAS принял решение не удовлетворять апелляции всех российских спортсменов, не получивших приглашения на Олимпиаду. Таким образом, в Пхенчхане выступят 168 наших атлетов, и никто из дополнительной заявки в 47 человек допущен не будет.

Интервью Арнда Пайффера