Максим Цветков: "Не знаю, как теперь подходить к Пайфферу и здороваться"

Российский биатлонист Максим Цветков, не допущенный до участия в Олимпиаде-2018, отметил, что ему стоит ограничить общение с немцем Арндом Пайффером. Ранее Пайффер в интервью немецким СМИ заявил, что разочарован решением Спортивного арбитражного суда (CAS), который удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов на решение МОК об их пожизненном отстранении от Олимпиад и аннулировании результатов с Игр-2014 в Сочи.
– Я неоднократно натыкался на интервью Пайффера. Не знаю, лично он это сказал или это взялось откуда-то из СМИ, – сказал Цветков, отвечая на вопросы болельщиков ВКонтакте. – Не слышал этого лично и не могу сказать, насколько это интервью правдиво.
Мое мнение – наверное, стоит ограничить общение с этим спортсменом. Даже на соревнованиях особо не знаю, как подходить к нему и здороваться.
Напомним, сегодня CAS принял решение не удовлетворять апелляции всех российских спортсменов, не получивших приглашения на Олимпиаду. Таким образом, в Пхенчхане выступят 168 наших атлетов, и никто из дополнительной заявки в 47 человек допущен не будет.
pahom-17
ужели это главная задача?
23:23
sava_
Максимельяно, там таких как Пайффер через одного, так что не парься, просто ходи и улыбайся
23:16
lavric999
Подойди к нему и плюнь в рыл., и скажи по-русски, как ты его любишь! Какие-то слова еще подбирать нужно, Путин не стесняется в словах!
23:11
slava_l
Можно просто в рыло дать фашисту, но Максимке слабО.
22:39
Slim Taller
Так ведь не Пфайфер прокажённый а Цветков. И если он не будет подходить к немцу,то будет только безопаснее.
21:55
Бомбардир Нации
Цветков ты дебил или притворяешься? Он РАЗОЧАРОВАН! Или ты хотел наоборот, чтобы он сказал - Так вам и надо русские! Я шизею от вас, говорят "Так и надо" - не довольны, говорят "Я разочарован" - Вы опять не довольны. Вы определитесь уже, или у тебя Максимка совсем чердак поехал?
21:07
Ded vsegda odet
Делов то. Не подходи и не здоровайся. Или опять, не хочу - но буду.
20:55