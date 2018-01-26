Логинов в спринте на чемпионате Европы выступал на лыжах Малышко

Россиянин Александр Логинов отметил, что в спринтерской гонке на чемпионате Европы в Италии выступал на лыжах своего партнера по команде Дмитрия Малышко. В пятницу Логинов завоевал серебро в спринте.

– Трасса была сегодня достаточно хорошая, быстрая лыжня, – цитирует Логинова официальный сайт СБР. – Высота в Риднауне тяжелая. Скажем так, трасса очень непростая – три лепестка. Дмитрий Малышко дал мне сегодня свои вторые лыжи, потому что мои ехали хуже. Спасибо ему, сервис-бригаде и тренерам.

Очень много было разговоров, почему я не бежал индивидуальную гонку. Но за девять дней невозможно выступить в семи гонках.

Думаю, что в сложившейся ситуации вокруг Игр всем непросто, но мы русские, мы все переживем. Я буду искренне поддерживать наших ребят, которые поедут на Олимпиаду.