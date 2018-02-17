Леонид Гурьев: "У Акимовой случился какой-то катаклизм"

Известный тренер Леонид Гурьев предположил, что биатлонистка Татьяна Акимова, занявшая последнее место в олимпийском масс-старте, возможно, использовала ошибочную методику работы в подготовительном периоде.

– Кузьмина сегодня завоевала золотую медаль Олимпиады в масс-старте. Есть сожаление, что эта спортсменка уехала из нашей сборной, пусть и давно?

– Конечно, есть. Я семь лет с ней работал. Все становление она прошла у нас. Можно сказать, мы ее сохранили, и она бегает в 34 года, не "сожженная". В детстве была проделана правильная работа, поэтому она и сохранилась. Я с ней постоянно на связи, общаюсь. Она очень сильно копается в питании. Знает, как подвести себя к тренировкам, как вести себя на пристрелке. Все модели уже наработаны и они дают результат.

– Если бы она осталась в России – смогла бы добиться такого успеха?

– Она одаренная сама по себе. Ее надо было раскрыть, сдерживать на тренировках. Я не знаю, как судить. Но если человек силен – то ему везде будет зеленый свет. Кузьмина сразу из юниорок попала в главную команду, а потом забеременела. Кузьмин старался ее затянуть в Словакию, он сам был там. В Словакии не было никаких отборов, можно спокойно готовиться. В психологическом плане это самоуспокоенность. Сейчас вот Акимова бегает с Кайшевой. Знают, что даже если плохо выступят – все равно следующую гонку будут бежать. Пока у них не получается.

– Как думаете, почему Акимова так неудачно выступила в масс-старте? Не закрыла пять мишеней из пяти?

– Трудно сказать. Нужно общаться с тренерами. Какой-то катаклизм случился. Возможно, она стреляла не по своей мишени. У нее ведь две первых лежки прошли без штрафа.

– Она и ногами много проиграла.

– Возможно, не та методика работы в подготовительном периоде. Я общаюсь с тренерами команды, смотрел, как Пихлер работал, как Королькевич тренирует, Гросс. Говорят, вот динозавры в России. Но с другой стороны, два европейца – Пихлер и Гросс, а методики тренировок совершенно разные. У Пихлера на первом месте самодисциплина. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ).

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