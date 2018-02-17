17:59 17 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Биатлон

Леонид Гурьев: "У Акимовой случился какой-то катаклизм"

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Известный тренер Леонид Гурьев предположил, что биатлонистка Татьяна Акимова, занявшая последнее место в олимпийском масс-старте, возможно, использовала ошибочную методику работы в подготовительном периоде.

 
Татьяна АКИМОВА."С тренерами не было ни диалога, ни доверия". Скандальные заявления Татьяны Акимовой

Кузьмина сегодня завоевала золотую медаль Олимпиады в масс-старте. Есть сожаление, что эта спортсменка уехала из нашей сборной, пусть и давно?

– Конечно, есть. Я семь лет с ней работал. Все становление она прошла у нас. Можно сказать, мы ее сохранили, и она бегает в 34 года, не "сожженная". В детстве была проделана правильная работа, поэтому она и сохранилась. Я с ней постоянно на связи, общаюсь. Она очень сильно копается в питании. Знает, как подвести себя к тренировкам, как вести себя на пристрелке. Все модели уже наработаны и они дают результат.

– Если бы она осталась в России – смогла бы добиться такого успеха?

– Она одаренная сама по себе. Ее надо было раскрыть, сдерживать на тренировках. Я не знаю, как судить. Но если человек силен – то ему везде будет зеленый свет. Кузьмина сразу из юниорок попала в главную команду, а потом забеременела. Кузьмин старался ее затянуть в Словакию, он сам был там. В Словакии не было никаких отборов, можно спокойно готовиться. В психологическом плане это самоуспокоенность. Сейчас вот Акимова бегает с Кайшевой. Знают, что даже если плохо выступят – все равно следующую гонку будут бежать. Пока у них не получается.

– Как думаете, почему Акимова так неудачно выступила в масс-старте? Не закрыла пять мишеней из пяти?

– Трудно сказать. Нужно общаться с тренерами. Какой-то катаклизм случился. Возможно, она стреляла не по своей мишени. У нее ведь две первых лежки прошли без штрафа.

– Она и ногами много проиграла.

– Возможно, не та методика работы в подготовительном периоде. Я общаюсь с тренерами команды, смотрел, как Пихлер работал, как Королькевич тренирует, Гросс. Говорят, вот динозавры в России. Но с другой стороны, два европейца – Пихлер и Гросс, а методики тренировок совершенно разные. У Пихлера на первом месте самодисциплина. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ).

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КОММЕНТАРИИ (4)
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IRB

"Произошел необъяснимый катаклизьм Иду, скользя, по тихой улице своей, Гляжу - навстречу нагло прет капитализьм..." (с) Владимир Семенович

22:12 17 февраля

Александр Тильзитский

Акимова в сборной , как и сама сборная ОАР это и есть катаклизм. Позорище с нулем промахов 20 место, она что два шага вперед один назад по лыжне бежит....

22:06 17 февраля

ФанФаныч

Отстаньте от Акимовой - нашли стрелочницу. Весь биатлон в колючем кустарнике. Нужна полная перезагрузка, особенно, чиновников.

18:44 17 февраля

mlee

ну вот и все, давай, до свидания... куда теперь губу пристроить, что еще обрушить? кажется, на лыжи переключается, мысль понятна - бить на взлет

18:15 17 февраля

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