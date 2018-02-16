Лаура Дальмайер: "Наблюдать за другими соревнованиями невозможно, у нас каждый день тренировки"

Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер рассказала о том, что во время Олимпиады у нее нет времени. По ее словам, соревнования, тренировки и общение с прессой занимают все свободное время.

- Я видела своих родителей, но это произошло случайно, - цитирует DPA Дальмайер. - Я совершала пробежку. Когда мне видеться с ними? После гонки мне надо быстро переодеться, после этого меня ждет микст-зона, которая длится очень долго. Если я говорю минуту, то на 20-25 телеканалов уходит много времени. Наблюдать за другими соревнованиями просто невозможно, у нас каждый день тренировки.

Но мы живем в Олимпийской деревне, поэтому немного чувствуем олимпийское настроение, видимся со спортсменами.