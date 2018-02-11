22:37 11 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Биатлон

Лапшин привез на Олимпиаду чехол с символикой "Спартака"

Биатлонист сборной Кореи Тимофей ЛАПШИН.
Биатлонист сборной Кореи Тимофей ЛАПШИН.
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Биатлонист сборной Кореи Тимофей Лапшин использует на Олимпиаде чехол с символикой "Спартака". На чехле изображены гладиатор и фирменный ромбик с буквой "С". Лапшин является давним поклонником красно-белых.

В воскресенье Лапшин принял участие в спринте на Играх в Пхенчхане и показал 16-й результат.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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merniloskut

Браво, браво - молодец!

23:35 11 февраля

shpasic

вот это новость! даже корейцы за Спартак!

22:45 11 февраля

Олимпиада Live!
Олимпиада Live!