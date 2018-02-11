Лапшин привез на Олимпиаду чехол с символикой "Спартака"

Биатлонист сборной Кореи Тимофей Лапшин использует на Олимпиаде чехол с символикой "Спартака". На чехле изображены гладиатор и фирменный ромбик с буквой "С". Лапшин является давним поклонником красно-белых.

В воскресенье Лапшин принял участие в спринте на Играх в Пхенчхане и показал 16-й результат.

11 февраля на Олимпиаде. Live! //

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018