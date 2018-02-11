Лапшин привез на Олимпиаду чехол с символикой "Спартака"

Биатлонист сборной Кореи Тимофей Лапшин использует на Олимпиаде чехол с символикой "Спартака". На чехле изображены гладиатор и фирменный ромбик с буквой "С". Лапшин является давним поклонником красно-белых.
В воскресенье Лапшин принял участие в спринте на Играх в Пхенчхане и показал 16-й результат.
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Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018
merniloskut
Браво, браво - молодец!
23:35 11 февраля
shpasic
вот это новость! даже корейцы за Спартак!
22:45 11 февраля