Кузьмина посвятила медаль Шипулину

Родная сестра Антона Шипулина биатлонистка Анастасия Кузьмина призналась, что брата на Олимпиаде в Пхенчхане ей не хватает. Спортсменка, выступающая за Словакию, завоевала серебро в индивидуальной гонке.

– Переживали, что в какой-то момент родители из-за недопуска в Пхенчхан Антона Шипулина даже не хотели ехать сюда?

– Это очень сложная ситуация, о которой я не хотела бы много говорить. Но я очень рада, что они все-таки здесь. Мы ведь действительно очень мало видимся и для меня их поддержка важна. Хотя мама часто говорит, что Антошки здесь не хватает. Больно. И на душе, и на сердце. Сегодняшнюю медаль посвящаю ему. (Владимир ИВАНОВ)

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