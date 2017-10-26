Коукалова пропустит начало сезона и может не поехать на Олимпиаду-2018

Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова сообщила, что пропустит начало сезона из-за проблем со здоровьем. Кроме того, серебряная призерка Сочи-2014 может не поехать на Олимпиаду-2018. Спортсменка не смогла полноценно подготовиться к сезону из-за того, что испытывает боли в икроножных мышцах с июня этого года.

- Начало сезона я пропущу, - приводит Tyden слова Коукаловой. - Должна сказать честно, что Олимпиада тоже под угрозой. Пока ничего не понятно, но я продолжаю верить, что поеду в Пхенчхан.

Напомним, Коукалова заняла второе место в общем зачете Кубка мира прошлого сезона, а также завоевала золото, серебро и бронзу на чемпионате мира в Хохфильцене. Новый сезон Кубка мира стартует 26 ноября в Эстерсунде. Соревнования на Олимпиаде-2018 пройдут с 10 по 23 февраля.