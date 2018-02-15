Кайшева провела лучшую гонку в карьере

Россиянка Ульяна Кайшева заняла 24-е место в индивидуальной гонке на Олимпиаде в Пхенчхане. Этот результат стал для спортсменки, допустившей два промаха, лучшим в карьере.
Никогда раньше 23-летняя биатлонистка не поднималась выше 27-го места (спринт и гонка преследования в Оберхофе-2017). (Кирилл БУРДАКОВ).
Добавим, что другая представительница России Татьяна Акимова стала 15-й.
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PallMall
Don Miguel, что сказать-то хотел? Шведка Оберг, которой 22 года, уже 2 сезона на КМ бегает, а это примерно 25 гонок. Пообтерлась на высшем уровне и выиграла Олимпиаду. Ульяне наши "всезнайки от биатлона" не давали ходу. Что она должна сейчас показать? Если бы выступала гола 3 на КМ, была бы чемпионкой, гребла бы золото лопатой.
17:14 15 февраля
Don Miguel
Как я и говорил, стоило Кайшевой "попасть в обойму", как вони и помоев полилось немеряно. Стенателю по "обкомам" не понять, что "обкомы" не учат бегать по суперподъемам, и слетать по горнолыжным кручам. На ОИ трассы легче, как в IBU, но и здесь она никого не порвала. Хотя в IBU всех рвет. Соперницы другие. "Обкомы" виноваты? А она прогрессирует, хотя и в своей сборной тоже еще особо никого не порвала.
14:31 15 февраля
Lokus
Я что-то не пойму - от Кайшевой что, кто-то медалей ждал? С первого сезона, да и то неполного, без сколько-нибудь продолжительного опыта на КМ? Что-за дурдом - чего-то от неё сейчас требовать? Пусть пока просто покатается в свою силу, пообвыкнется. Да, плохо, что для этого приходится олимпийские старты использовать, но тут уж с неё какой спрос? Не она же сама себя до сборной на этапах КМ не допускала, на КИБУ гноила.
14:29 15 февраля
fireman32
Лучшей эта гонка стала для Кайшевой только потому,что на ОИ всего 4 немки,а не 6,как на КМ.Только 4 француженки,а не 6 как на КМ,4 норвежки и 4 итальянки,поэтому наши биатлонистики забрались так высоко для себя.
14:05 15 февраля
adept-ak-57
Многим всёзнайкам даже не ведомо, что Ульяну включили в заявку на ОИ в последний момент (в январе), по факту - в качестве запасной. У неё нет опыта выступлений ни на взрослых чемпионатах мира, ни на первенствах Европы. На этапах кубка мира она выступала, но лишь на 5 этапах за 3 года, провела всего 8 гонок, из них «индивидуалок» две (47 и 89 места). Из-за того, что лидеры сб. России остались без приглашений на ОИ, Кайшевой и Акимовой приходится принимать участие во всех возможных гонках в Корее.
13:47 15 февраля
Asmodeus
Вот это успех! Осыпать наградами от правительства страны, республики, области, города, улицы... И сразу в думу надо её после этого успеха.
13:40 15 февраля
alex lav
К годам 40, глядишь, и в тройку попадет...)
13:34 15 февраля
шило в филейных частях родченков
У меня все 116 платков испорчены. Из-за слёз...
13:15 15 февраля
inachipoch
В 23 года занять 24 место - это очень круто. Уже можно завершить карьеру. Карьеру на пике славы.
13:12 15 февраля
rusfed 2.0
Ну так спортсменов надо целенаправленно натаскивать, а не под давлением общественности в последний момент в состав первой сборной включать. Пока состав сборной будут формировать Бешеная Мамаша и Гребаный Гребец, можно пойти перекурить
13:07 15 февраля
ivradm
Для нее конечно прогресс, подождем следующий сезон
13:05 15 февраля
PallMall
Результаты Ульяны с каждой гонкой все лучше и лучше. Страшно подумать что было бы, если бы ее накатывали на КМ несколько лет до Олимпиады. Кравцов и его подпевалы украли у нас золото!
13:04 15 февраля
shpasic
примерно, как "взлёт" сборной России в рейтинге ФИФА.
13:03 15 февраля
tryam
ПРОГРЕСС)))
13:02 15 февраля