Кайшева провела лучшую гонку в карьере

Россиянка Ульяна Кайшева заняла 24-е место в индивидуальной гонке на Олимпиаде в Пхенчхане. Этот результат стал для спортсменки, допустившей два промаха, лучшим в карьере.

Никогда раньше 23-летняя биатлонистка не поднималась выше 27-го места (спринт и гонка преследования в Оберхофе-2017). (Кирилл БУРДАКОВ).

Добавим, что другая представительница России Татьяна Акимова стала 15-й.

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