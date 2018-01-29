Илья Ковальчук – о недопуске Шипулина и Ана: "Это беспредел"

Нападающий сборной России Илья Ковальчук заявил, что недопуск на Олимпийские игры-2018 лидеров российских команд разных видов спорта является беспределом. 23 января стало известно, что на Игры-2018 не приглашены многие ведущие российские спортсмены, среди которых Антон Шипулин, Сергей Устюгов, Виктор Ан, Павел Кулижников, Денис Юсков и многие другие.
– Расстраиваетесь за ребят, которые не допустили: за Шипулина, Ана, Устюгова?
– Это беспредел, – ответил Ковальчук. – Даже не знаю, что говорить. Ребята готовятся, выигрывают медали на кубках мира, завоевывают право выступать на Олимпиаду, а их лишают такого права. Несправедливо. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
- Илья Ковальчук
- Сборная России (Хоккей)
- Антон Шипулин
- Виктор Ан
- Денис Юсков
- Сергей Устюгов
- Павел Кулижников
PAL55
АЛЛИГАРХОВ???
21:39
VictorHeinrich
Тех, кто не пустил наших лучших на Олимпиаду, нужно поименно объявить в международный розыск в связи с нарушением российского законодательства !!! Потребовать выдачи и - в тюрьму, нашу тюрьму...
21:18