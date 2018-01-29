Илья Ковальчук – о недопуске Шипулина и Ана: "Это беспредел"

Нападающий сборной России Илья Ковальчук заявил, что недопуск на Олимпийские игры-2018 лидеров российских команд разных видов спорта является беспределом. 23 января стало известно, что на Игры-2018 не приглашены многие ведущие российские спортсмены, среди которых Антон Шипулин, Сергей Устюгов, Виктор Ан, Павел Кулижников, Денис Юсков и многие другие.

– Расстраиваетесь за ребят, которые не допустили: за Шипулина, Ана, Устюгова?

– Это беспредел, – ответил Ковальчук. – Даже не знаю, что говорить. Ребята готовятся, выигрывают медали на кубках мира, завоевывают право выступать на Олимпиаду, а их лишают такого права. Несправедливо. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)