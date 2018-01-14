16:39 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Биатлон

Губерниев – о заявлении Шипулина: "А что вы хотели, чтобы он объявил о завершении карьеры?"

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Известный комментатор Дмитрий Губерниев выразил мнение, что российский биатлонист Антон Шипулин сделал важное заявление, сообщив о намерении выступить на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. При этом спортсмен отметил, что по-прежнему ждет решения по допуску МОК.

– Шипулин сделал важное заявление, которого ждала страна, – сказал Губерниев во время трансляции масс-старта. – А что вы хотели, чтобы он объявил о завершении карьеры и не поехал на Олимпиаду?!

Напомним, 30-летний Шипулин выступает за сборную России с сезона-2008/09. На первой для себя Олимпиаде-2010 он взял бронзу в эстафете, а на Играх-2014 в Сочи стал олимпийским чемпионом в эстафете. На его счету также 10 побед на этапах Кубка мира, а также 41 попадание на подиум. Олимпиада-2018 пройдет с 9 по 25 февраля в Пхенчхане.

Шипулин заявил, что поедет на Олимпиаду-2018

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Материалы сюжета: Олимпийский допуск России
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КОММЕНТАРИИ (18)
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Vinny_Puh1

Смотрите биатлон на Еврейскомспорте-1.

18:31

kukuruka

Один клоун трындит, а другой ему подпёрдывает.. Задолбали, никчемники.

18:29

alex160554

Я давно смотрю биатлон без звука - слишком певуч Губерниев.

18:27

Бен Ричардс

Вроде говорили, что МОК хотел отстранить от участия в ОИ 2018 всех российских спортсменов и тренеров, участвовавших в ОИ в Сочи. Если ничего не поменялось в позиции МОК, то какое значение имеет согласие Шипулина?

18:15

v.m.sem

вообще,лучше вовремя уйти,нежели стать посредственностью и оббивать ..надцатые места

17:47

inachipoch

Губа, ты не поверишь, но всем уже давнопох: поедет Антошка или не поедет.

17:45

mikeV

NOVZODUM NAMREBUG - хорошо бы! но любителей балета жалко..

17:40

Доктор со стажем

Я думал, что умру от старости. Теперь я понял, что умру от смеха. Российские биатлонисты без мельдония: - Гараничев – 43-е место - Елисеев – 45-е место - Олимпийский чемпион 2014-го Антон Шипулин – 54-е место Слава Рабинович

17:32

Vinny_Puh1

Мало опустили россиян, продолжают пресмыкаться. На следующей олимпиаде будут выступать в полосатой арестантской форме. Выйти из мок и не платить им, а деньги направить в детский спорт. Так нет, на детях чиновникам не отпилить столько.

17:30

Ajccio

Хотелось, чтоб сказал " Я не еду на Олимпиаду! За державу обидно!"

17:22

rusfed 2.0

zyzx, ты типа верблюд? или куча от верблюда?

17:18

zyzx

ержан---Чурбан. Биатлон это когда на лыжах с винтовкой,а не на верблюде с луком.

17:11

Beard

NOVZODUM NAMREBUG Мы хотели, чтобы понторез заявил, что губершлёп уходит комментировать исключительно балет Большого театра!!!!!!.........ты хочешь,чтобы он похоронил и балет?

17:05

Boleijj protiv

Губерниев: "А что вы хотели, чтобы он объявил о завершении карьеры, а, быдло?"

17:03

rusfed 2.0

Самоуверенный Губерниев. Смеется над своим фан-клубом

16:55

КОТЛИН

Самовлюбленный идиот комментирует слова чудака, который к 30-ти годам не научился правильно тренироваться и показывать стабильные результаты. Кто сегодня смотрел, то все понял. Губерниева надо только гнать от телевидения !

16:55

ержан

Добрый день! Достал Губерниев. Весь спортивный мир осуждает своих спортсменов, пойманных на использовании допинга, а в России заявляют, что лжет комиссия и ВАДА, а не спорстмены, тренеры, врачи, РУСАДА. Надо бы лишить аккредитации на всех сортивных форумах этого зарвавшегося комментатора, утратившего чувство объективности. И ведь дождётся господин Губериниев, когда его МОК и Федерация биатлона пожизненно лишат его аккредитации...

16:51

NOVZODUM NAMREBUG

Мы хотели, чтобы понторез заявил, что губершлёп уходит комментировать исключительно балет Большого театра!!!!!!

16:50