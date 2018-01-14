Губерниев – о заявлении Шипулина: "А что вы хотели, чтобы он объявил о завершении карьеры?"

Известный комментатор Дмитрий Губерниев выразил мнение, что российский биатлонист Антон Шипулин сделал важное заявление, сообщив о намерении выступить на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. При этом спортсмен отметил, что по-прежнему ждет решения по допуску МОК.
– Шипулин сделал важное заявление, которого ждала страна, – сказал Губерниев во время трансляции масс-старта. – А что вы хотели, чтобы он объявил о завершении карьеры и не поехал на Олимпиаду?!
Напомним, 30-летний Шипулин выступает за сборную России с сезона-2008/09. На первой для себя Олимпиаде-2010 он взял бронзу в эстафете, а на Играх-2014 в Сочи стал олимпийским чемпионом в эстафете. На его счету также 10 побед на этапах Кубка мира, а также 41 попадание на подиум. Олимпиада-2018 пройдет с 9 по 25 февраля в Пхенчхане.
Vinny_Puh1
Смотрите биатлон на Еврейскомспорте-1.
18:31
kukuruka
Один клоун трындит, а другой ему подпёрдывает.. Задолбали, никчемники.
18:29
alex160554
Я давно смотрю биатлон без звука - слишком певуч Губерниев.
18:27
Бен Ричардс
Вроде говорили, что МОК хотел отстранить от участия в ОИ 2018 всех российских спортсменов и тренеров, участвовавших в ОИ в Сочи. Если ничего не поменялось в позиции МОК, то какое значение имеет согласие Шипулина?
18:15
v.m.sem
вообще,лучше вовремя уйти,нежели стать посредственностью и оббивать ..надцатые места
17:47
inachipoch
Губа, ты не поверишь, но всем уже давнопох: поедет Антошка или не поедет.
17:45
mikeV
NOVZODUM NAMREBUG - хорошо бы! но любителей балета жалко..
17:40
Доктор со стажем
Я думал, что умру от старости. Теперь я понял, что умру от смеха. Российские биатлонисты без мельдония: - Гараничев – 43-е место - Елисеев – 45-е место - Олимпийский чемпион 2014-го Антон Шипулин – 54-е место Слава Рабинович
17:32
Vinny_Puh1
Мало опустили россиян, продолжают пресмыкаться. На следующей олимпиаде будут выступать в полосатой арестантской форме. Выйти из мок и не платить им, а деньги направить в детский спорт. Так нет, на детях чиновникам не отпилить столько.
17:30
Ajccio
Хотелось, чтоб сказал " Я не еду на Олимпиаду! За державу обидно!"
17:22
rusfed 2.0
zyzx, ты типа верблюд? или куча от верблюда?
17:18
zyzx
ержан---Чурбан. Биатлон это когда на лыжах с винтовкой,а не на верблюде с луком.
17:11
Beard
NOVZODUM NAMREBUG Мы хотели, чтобы понторез заявил, что губершлёп уходит комментировать исключительно балет Большого театра!!!!!!.........ты хочешь,чтобы он похоронил и балет?
17:05
Boleijj protiv
Губерниев: "А что вы хотели, чтобы он объявил о завершении карьеры, а, быдло?"
17:03
rusfed 2.0
Самоуверенный Губерниев. Смеется над своим фан-клубом
16:55
КОТЛИН
Самовлюбленный идиот комментирует слова чудака, который к 30-ти годам не научился правильно тренироваться и показывать стабильные результаты. Кто сегодня смотрел, то все понял. Губерниева надо только гнать от телевидения !
16:55
ержан
Добрый день! Достал Губерниев. Весь спортивный мир осуждает своих спортсменов, пойманных на использовании допинга, а в России заявляют, что лжет комиссия и ВАДА, а не спорстмены, тренеры, врачи, РУСАДА. Надо бы лишить аккредитации на всех сортивных форумах этого зарвавшегося комментатора, утратившего чувство объективности. И ведь дождётся господин Губериниев, когда его МОК и Федерация биатлона пожизненно лишат его аккредитации...
16:51
NOVZODUM NAMREBUG
Мы хотели, чтобы понторез заявил, что губершлёп уходит комментировать исключительно балет Большого театра!!!!!!
16:50