Губерниев – о заявлении Шипулина: "А что вы хотели, чтобы он объявил о завершении карьеры?"

Известный комментатор Дмитрий Губерниев выразил мнение, что российский биатлонист Антон Шипулин сделал важное заявление, сообщив о намерении выступить на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. При этом спортсмен отметил, что по-прежнему ждет решения по допуску МОК.

– Шипулин сделал важное заявление, которого ждала страна, – сказал Губерниев во время трансляции масс-старта. – А что вы хотели, чтобы он объявил о завершении карьеры и не поехал на Олимпиаду?!

Напомним, ​30-летний Шипулин выступает за сборную России с сезона-2008/09. На первой для себя Олимпиаде-2010 он взял бронзу в эстафете, а на Играх-2014 в Сочи стал олимпийским чемпионом в эстафете. На его счету также 10 побед на этапах Кубка мира, а также 41 попадание на подиум. Олимпиада-2018 пройдет с 9 по 25 февраля в Пхенчхане.

Шипулин заявил, что поедет на Олимпиаду-2018