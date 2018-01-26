Гросс поедет в качестве тренера российских биатлонистов на Олимпиаду в Пхенчхане

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Рикко Гросс получил приглашение на Олимпийские игры в Пхенчхане. Предполагается, что на Игры вместе с российскими спортсменами отправятся четыре тренера и специалиста.

– Гросс поедет. С кандидатурами остальных определимся в понедельник, – цитирует ТАСС председателя тренерского совета Союза биатлонистов России Владимира Барнашова.

Напомним, во вторник стало известно, что Международный олимпийский комитет отказал в приглашении на Олимпиаду-2018 ряду ведущих российских спортсменов, среди которых биатлонисты Антон Шипулин, Евгений Гараничев и Алексей Волков. Из российских биатлонистов приглашения на Игры получили только Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Татьяна Акимова и Ульяна Кайшева.