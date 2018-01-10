19:51 10 января | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Биатлон

Евгений Гараничев: "Если в Пхенчхане покажем такие же результаты – ничего хорошего на Играх не будет"

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Россиянин Евгений Гараничев подчеркнул, что на Олимпийских играх сборной нельзя показывать те результаты, которые были на Кубке мира. Также он отметил, что пока не думает о завершении карьеры.

– Что думаете об олимпийских перспективах?

– Всем заметно, что у нас есть проблемы. И они, наверное, в нас самих. Думаю, каждый спортсмен должен искать в себе. Конечно, ехать в Пхенчхан хочется. Но если там будут результаты, которые есть на данный момент, ничего хорошего на Олимпиаде не будет. Но время еще есть. Думаю, тренеры разберутся, что-то придумают, и помогут выйти нам на те скорости, на которых мы сможем конкурировать со всеми.

– Вы продолжите карьеру после Пхенчхана? Антон Шипулин, например, говорит, что это будет его последняя Олимпиада.

– Может, это было на эмоциях? Официально он об этом не заявлял. Я же буду отталкиваться от самочувствия. Если буду на уровне, на котором смогу бороться, продолжу бегать дальше. Все будет зависеть от результата и здоровья. (Владимир ИВАНОВ)

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КОММЕНТАРИИ (2)
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karlikf1

Даа, тонкая философия, оригинальная мыслишка - если ..., то ничего хорошего не будет. Долго размышлял, наверное, прежде чем сказать.

20:04 10 января

Джон....Сильвер

Да ты что! А мы то думали вы специально к Олимпиаде всем пыль в глаза пускаете - вместо мишеней по воронам стреляете и ползете как черепахи по дистанции!!!

19:54 10 января