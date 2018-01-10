Евгений Гараничев: "Если в Пхенчхане покажем такие же результаты – ничего хорошего на Играх не будет"

Россиянин Евгений Гараничев подчеркнул, что на Олимпийских играх сборной нельзя показывать те результаты, которые были на Кубке мира. Также он отметил, что пока не думает о завершении карьеры.

– Что думаете об олимпийских перспективах?

– Всем заметно, что у нас есть проблемы. И они, наверное, в нас самих. Думаю, каждый спортсмен должен искать в себе. Конечно, ехать в Пхенчхан хочется. Но если там будут результаты, которые есть на данный момент, ничего хорошего на Олимпиаде не будет. Но время еще есть. Думаю, тренеры разберутся, что-то придумают, и помогут выйти нам на те скорости, на которых мы сможем конкурировать со всеми.

– Вы продолжите карьеру после Пхенчхана? Антон Шипулин, например, говорит, что это будет его последняя Олимпиада.

– Может, это было на эмоциях? Официально он об этом не заявлял. Я же буду отталкиваться от самочувствия. Если буду на уровне, на котором смогу бороться, продолжу бегать дальше. Все будет зависеть от результата и здоровья. (Владимир ИВАНОВ)