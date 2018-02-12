17:08 12 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Биатлон

"Это не предел!" Губерниев - о третьем олимпийском золоте Фуркада

16

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев в своем Инстаграме опубликовал фотографию с трехкратным олимпийским чемпионом французом Мартеном Фуркадом. Сегодня, 12 февраля, 29-летний биатлонист на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане завоевал награду высшего достоинства, победив в гонке преследования.

"Величайший! Трехкратный! И это не предел! Восхищаюсь ! Спортсмен, философ, боец !", - написал Губерниев.

Напомним, помимо пхенчханского золота-2018, в активе Фуркада медали высшего достоинства с Игр-2014 (в гонке преследования и индивидуальной гонке).

16
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (16)
Войти, чтобы оставить комментарий

qslwwne5yntfx

Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину.Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат. Вот тот блог--- http://krati.co/blog

21:57 12 февраля

zoolord

Дима, ты во многом прав когда поддерживаешь наших, но когда ты поддерживаешь русофобов - ты просто мерзкий человек.

18:24 12 февраля

alexzander

Anders Panayotis ......я не поклонник Губерниева,я предпочитаю его комментарии другим!!!)

18:14 12 февраля

Anders Panayotis

alexzander- поклонники губерниева такая же редкость, как фанаты Аниты Цой.

18:12 12 февраля

Dfuu

Юродивый с Фуркадом сфоткался.

18:11 12 февраля

alexzander

Anders Panayotis Это не троллинг, я написал то,что есть, если есть выбор, я выбираю биатлонные трансляции с его комментариями!!!

18:05 12 февраля

Anders Panayotis

alexzander Хоть есть вещи, с которыми я не согласен, например ,что Тихонов лучший биатлонист в истории и т.д, у Губерниева есть спорные высказывания и в том числе о Мартене,но стоит признать,что он лучший комментатор этого вида спорта,стараюсь смотреть трансляции именно с его комментариями!!__________________Лучший комментатор? Толсто троллишь.

18:03 12 февраля

alexzander

Хоть есть вещи, с которыми я не согласен, например ,что Тихонов лучший биатлонист в истории и т.д, у Губерниева есть спорные высказывания и в том числе о Мартене,но стоит признать,что он лучший комментатор этого вида спорта,стараюсь смотреть трансляции именно с его комментариями!!!

18:01 12 февраля

Anders Panayotis

Как же это самодовольная рожа надоела. Я естественно про губера.

17:54 12 февраля

genry2012

По ненависти болельщиков с ГУбером может соперничать лишь Мутко, но бредни и того и другого любимая газета упорно публикует! Разнарядка существует?

17:38 12 февраля

ALEKS49

Интересно у Губерниева фотошоп лицензионный?

17:33 12 февраля

genry2012

"И хотя у МЕНЯ есть некоторые Разногласия с Фуркадом"... А с Месси у тебя нет разногласий?

17:30 12 февраля

Gost

Пиарится всю жизнь,клоун....за счёт других талантливых пытается себя показать... а так ноль....полный

17:29 12 февраля

genry2012

Полюбил волк кобылу!

17:28 12 февраля

Papa Dolphin

Не так давно хуес...ил его, а тут восхищается. Ох и клоун!

17:18 12 февраля

maxcds

Так он же свинья? Ну ты губер даешь....

17:17 12 февраля

Олимпиада Live!
Олимпиада Live!