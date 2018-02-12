"Это не предел!" Губерниев - о третьем олимпийском золоте Фуркада

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев в своем Инстаграме опубликовал фотографию с трехкратным олимпийским чемпионом французом Мартеном Фуркадом. Сегодня, 12 февраля, 29-летний биатлонист на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане завоевал награду высшего достоинства, победив в гонке преследования.
"Величайший! Трехкратный! И это не предел! Восхищаюсь ! Спортсмен, философ, боец !", - написал Губерниев.
Напомним, помимо пхенчханского золота-2018, в активе Фуркада медали высшего достоинства с Игр-2014 (в гонке преследования и индивидуальной гонке).
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Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину.Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат. Вот тот блог--- http://krati.co/blog
21:57 12 февраля
zoolord
Дима, ты во многом прав когда поддерживаешь наших, но когда ты поддерживаешь русофобов - ты просто мерзкий человек.
18:24 12 февраля
alexzander
Anders Panayotis ......я не поклонник Губерниева,я предпочитаю его комментарии другим!!!)
18:14 12 февраля
Anders Panayotis
alexzander- поклонники губерниева такая же редкость, как фанаты Аниты Цой.
18:12 12 февраля
Dfuu
Юродивый с Фуркадом сфоткался.
18:11 12 февраля
alexzander
Anders Panayotis Это не троллинг, я написал то,что есть, если есть выбор, я выбираю биатлонные трансляции с его комментариями!!!
18:05 12 февраля
Anders Panayotis
alexzander Хоть есть вещи, с которыми я не согласен, например ,что Тихонов лучший биатлонист в истории и т.д, у Губерниева есть спорные высказывания и в том числе о Мартене,но стоит признать,что он лучший комментатор этого вида спорта,стараюсь смотреть трансляции именно с его комментариями!!__________________Лучший комментатор? Толсто троллишь.
18:03 12 февраля
alexzander
Хоть есть вещи, с которыми я не согласен, например ,что Тихонов лучший биатлонист в истории и т.д, у Губерниева есть спорные высказывания и в том числе о Мартене,но стоит признать,что он лучший комментатор этого вида спорта,стараюсь смотреть трансляции именно с его комментариями!!!
18:01 12 февраля
Anders Panayotis
Как же это самодовольная рожа надоела. Я естественно про губера.
17:54 12 февраля
genry2012
По ненависти болельщиков с ГУбером может соперничать лишь Мутко, но бредни и того и другого любимая газета упорно публикует! Разнарядка существует?
17:38 12 февраля
ALEKS49
Интересно у Губерниева фотошоп лицензионный?
17:33 12 февраля
genry2012
"И хотя у МЕНЯ есть некоторые Разногласия с Фуркадом"... А с Месси у тебя нет разногласий?
17:30 12 февраля
Gost
Пиарится всю жизнь,клоун....за счёт других талантливых пытается себя показать... а так ноль....полный
17:29 12 февраля
genry2012
Полюбил волк кобылу!
17:28 12 февраля
Papa Dolphin
Не так давно хуес...ил его, а тут восхищается. Ох и клоун!
17:18 12 февраля
maxcds
Так он же свинья? Ну ты губер даешь....
17:17 12 февраля