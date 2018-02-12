"Это не предел!" Губерниев - о третьем олимпийском золоте Фуркада

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев в своем Инстаграме опубликовал фотографию с трехкратным олимпийским чемпионом французом Мартеном Фуркадом. Сегодня, 12 февраля, 29-летний биатлонист на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане завоевал награду высшего достоинства, победив в гонке преследования.

"Величайший! Трехкратный! И это не предел! Восхищаюсь ! Спортсмен, философ, боец !", - написал Губерниев.

Напомним, помимо пхенчханского золота-2018, в активе Фуркада медали высшего достоинства с Игр-2014 (в гонке преследования и индивидуальной гонке).