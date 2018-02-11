Эрленн Бьентегорд: "Бьорндален был моим героем и мотиватором, благодаря ему я попал на Олимпиаду"

Норвежский биатлонист Эрленн Бьентегорд отметил, что восьмикратный олимпийский чемпион Оле Эйнар Бьорндален всегда был его главным мотиватором. Он также добавил, что на Олимпиаде-2018 все спорстмены находятся в лучшей форме.

Напомним, 44-летний Бьорндален не вошел в состав сборной Норвегии на Игры. Он поехал в Пхенчхан в качестве тренера сборной Белоруссии, помогая своей жене Дарье Домрачевой.

– Бьорндален может гордиться собой. На протяжении десятилетий он демонстрировал нам, на что мы способны. Он вдохновлял нас становиться лучше, еще больше стремиться к его уровню, – приводит SMP слова Бьентегорда. – Он был моим главным мотиватором и моим спортивным героем. Именно благодаря нему я попал на Игры.

Между тем, что происходит на Кубке мира и на Олимпиаде, есть большая разница. Тут все в лучшей форме. Мне нужно было концентрироваться на отборе, в то время как многие другие имели возможность готовиться к Играм так, как им было удобно.

Сегодня на Олимпиаде пройдет первая мужская биатлонная гонка. Спринт начнется в 14.15 по московскому времени.