18:07 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Биатлон

Эмиль Хегле Свендсен: "Мне жаль Шипулина"

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Норвежец Эмиль Хегле Свендсен отметил, что не знает, можно ли доверять российским спортсменам и давать еще один шанс. Свендсен также выразил сожаление в связи с тем, что россиянин Антон Шипулин не поедет на Олимпийские игры-2018.

– Шипулин? Мне жаль его, – сказал для TV2 Свендсен. – Он все эти 4 года готовился к этой Олимпиаде. Разговоры о допинге в России ходят уже много лет, и существует много обвинений и теорий. Очень сложно понять, можно ли верить русским и давать еще один шанс или нет. У меня нет определенной точки зрения в этом вопросе.

Напомним, что на Игры-2018 не приглашены многие ведущие российские спортсмены, среди которых Антон ШипулинСергей УстюговВиктор АнПавел КулижниковДенис Юсков и многие другие.

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Материалы сюжета: Россия. Допинговая проблема
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КОММЕНТАРИИ (6)
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максималист

У всех норвежцев носы такие, что они вдыхают в них не только воздух...

22:39

Al Rains

МиГ66 ))) Поддержиаю!!! Уверен эти биркабейнеры ещё с 12 века мухлевали в лыжами...достаточно посмотреть их никчёмный эпос...фарс да и только ))

21:31

rusfed 2.0

А чё Шипулина жалеть? Добровольно ушел из Team Russia к лузерам в Putin Team

20:57

veterok1969

зачем так лукавите мистер свенддсен

20:24

Makon-do

МиГ66 --- Ну, конечно, в Норвегии нет допинга. Там только астма и фьорды. А допинга не нету.

19:04

МиГ66

А асматикам из Норвегии доверять можно? В Норвегии нет допинга?

18:22