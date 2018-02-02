Эмиль Хегле Свендсен: "Мне жаль Шипулина"

Норвежец Эмиль Хегле Свендсен отметил, что не знает, можно ли доверять российским спортсменам и давать еще один шанс. Свендсен также выразил сожаление в связи с тем, что россиянин Антон Шипулин не поедет на Олимпийские игры-2018.

– Шипулин? Мне жаль его, – сказал для TV2 Свендсен. – Он все эти 4 года готовился к этой Олимпиаде. Разговоры о допинге в России ходят уже много лет, и существует много обвинений и теорий. Очень сложно понять, можно ли верить русским и давать еще один шанс или нет. У меня нет определенной точки зрения в этом вопросе.

Напомним, что на Игры-2018 не приглашены многие ведущие российские спортсмены, среди которых Антон Шипулин, Сергей Устюгов, Виктор Ан, Павел Кулижников, Денис Юсков и многие другие.