Эмиль Хегле Свендсен: "Мне жаль Шипулина"

Норвежец Эмиль Хегле Свендсен отметил, что не знает, можно ли доверять российским спортсменам и давать еще один шанс. Свендсен также выразил сожаление в связи с тем, что россиянин Антон Шипулин не поедет на Олимпийские игры-2018.
– Шипулин? Мне жаль его, – сказал для TV2 Свендсен. – Он все эти 4 года готовился к этой Олимпиаде. Разговоры о допинге в России ходят уже много лет, и существует много обвинений и теорий. Очень сложно понять, можно ли верить русским и давать еще один шанс или нет. У меня нет определенной точки зрения в этом вопросе.
Напомним, что на Игры-2018 не приглашены многие ведущие российские спортсмены, среди которых Антон Шипулин, Сергей Устюгов, Виктор Ан, Павел Кулижников, Денис Юсков и многие другие.
максималист
У всех норвежцев носы такие, что они вдыхают в них не только воздух...
22:39
Al Rains
МиГ66 ))) Поддержиаю!!! Уверен эти биркабейнеры ещё с 12 века мухлевали в лыжами...достаточно посмотреть их никчёмный эпос...фарс да и только ))
21:31
rusfed 2.0
А чё Шипулина жалеть? Добровольно ушел из Team Russia к лузерам в Putin Team
20:57
veterok1969
зачем так лукавите мистер свенддсен
20:24
Makon-do
МиГ66 --- Ну, конечно, в Норвегии нет допинга. Там только астма и фьорды. А допинга не нету.
19:04
МиГ66
А асматикам из Норвегии доверять можно? В Норвегии нет допинга?
18:22