Эмиль Хегле Свендсен: "Это тяжело, но я верю в Бьорндалена"

Норвежец Эмиль Хегле Свендсен поддержал своего соотечественника Оле Эйнара Бьорндалена после неудачного спринта на этапе Кубка мира в Оберхофе. Свендсен финишировал вторым, тогда как 43-летний ветеран был 52-м.

– Рано или поздно Бьорндален покажет результат, – цитирует TV2 Свендсена. – Это тяжело, но я верю в Оле. У него выдался тяжелый день. Такое бывает. Порой случаются хорошие дни, порой плохие. Но тяжелая гонка позади. Еще ничего не решено. Идет серьезная борьба за место в команде на Олимпиаду.