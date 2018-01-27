00:00 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Биатлон

Екатерина Юрлова-Перхт: "Олимпиада для меня - больше не спорт! МОК забыл все принципы Пьера де Кубертена"

Екатерина ЮРЛОВА-ПЕРХТ. Фото Андрей АНОСОВ, СБР
Екатерина ЮРЛОВА-ПЕРХТ. Фото Андрей АНОСОВ, СБР
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Президент МОК Томас БАХ.Дутый приговор МОК. Названы критерии недопуска российских звезд

Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт в связи с недопуском на Олимпиаду в Пхенчхане заявила, что Международный олимпийский комитет (МОК) забыл все принципы основателя современного олимпийского движения Пьера де Кубертена. По ее словам, для нее Олимпиада больше не является спортом.

- Дорогие Друзья! Сегодня я получила окончательное решение о том, что я не имею права выступить на Олимпиаде-2018, - написала Юрлова в Инстаграме. - Я не буду писать о своих чувствах и эмоциях... Скажу лишь, что с этого дня Олимпиада для меня - это больше не спорт! МОК забыл все принципы Пьера де Кубертена! Политика, деньги, алчность, зависть и страх!

Я не вижу борьбы с мнимым допингом - я вижу только дискриминацию по национальному и возрастному принципу! Смешно: но критерий, по которому меня не берут на игры, - потенциальная возможность выиграть медаль! Я благодарю за поддержку всех родных, друзей и болельщиков! Русские не сдаются.

Когда спорт превращается в войну. Все заявления спортсменов из России в адрес МОК

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КОММЕНТАРИИ (19)
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Монте-Кристо (Мститель) .

А наказывают Россию и русских за то, что они поддерживают и терпят правящий режим. Западу нужны послушные предатели России. А непослушные предатели России запад не устраивают.

09:20

egoshin-alex

Катя правильно сказала!

09:17

Монте-Кристо (Мститель) .

Подобные заявления вызывают только смех.

09:17

ЮКИ

МОК рыдает и готовится к самороспуску!катьку в его президенты!

08:26

Бней Иегуда

Из за халявных премиальных у них подгорает, которые обломились.)) Ибо в России платят всем, в том числе и "туристам".) Типа за отбор на Игры.)) Про потенциальную медаль смешно, второй год на подиум не способны попасть, откуда медаль, опять на арапа рассчёт?)) Надо было допингисток в команде не покрывать, и не быть частью системы, тогда поехала бы на игры, а так законное и справедливое отстранение, как и у всех остальных, кого отстранили.)

08:08

futurama61

Сказала правду, многие побаиваются, а Юрловой респект!

07:32

Весёлый©

Бомбануло у Перхт.

07:02

rocky big

Андрей Г._______________________Зачем боту что то объяснять и спрашивать? Всем и так понятно, что русских отстранили не за допинг, а за то, что они русские.....

06:45

Андрей Г.

Slim Taller, а как быть с америкосами, которые допинг через поцелуи получают? А как быть с признаниями Карла Льюиса о том, что он был пойман на допинге и дело замяли? А что делать с разрешением Пихлера на участие в играх? Того самого Пихлера, который голову на плаху был готов положить, что все его девочки в Сочи были чистыми. Чистых девочек дисквалифицировали, а их чуткого наставника на игры пустили. Как объяснить, что всех, ранее отбывших допингеров МОК допустил, а для России сделал исключение и отказал всем поголовно на основании слов и измышлений алхимика из РУСАДА? Дорогой Slim Taller, если у Вас с логикой и знанием предмета дискуссии плохо, сидите себе в офисе и обсуждайте начальство:)

06:39

Nikko45

А спорт давно уже не спорт, а бизнес и часто семейный. Спортсмены и бизнесмены - это одно и то же. А если вас выкинули оттуда, обидно. Может потом кто-то из ваших знакомых будет ездить на халявной Ауди, а у вас кроме изжоги ничего после олимпиады.

06:09

rocky big

Нужно было уходить красиво хлопнув дверью, а не ждать когда вас выкинут вон...это касается всех т.н"спортсменов из России"

05:59

IRB

Число потенциальных "медалистов" начало расти... Лет через дцать в каком-нибудь "разговоре по пятницам" потенциальная медаль, глядишь, вообще превратится в практически гарантированное золото...

04:49

alex160554

ЕКАТЕРИНА ЮРЛОВА-ПЕРХТ: "Русские не сдаются". Согласен. А россияне?

04:43

miker65

Алексей67, тогда и наркотики с наркоторгашами надо разрешить и в ппяторочке его поодавать. Кто хочет гробить здоровье, пусть покупают и колю сч сколько хотят, как Шерлок Холмс.

02:02

alexway.67

Slim TallerВсе жрут допинг, а гнобят россиян. Не пойму в чем проблема? Зачем его запрещать? Хотите гробить здоровье ради победы? Да жрите сколько хотите. Ликвидировать все эти ВАДА, АСАДА, РУСАДА. Сколько нахлебников сразу удастся от спорта отцепить...

01:48

Да здравствуют О.И.-18 без рсфср

Да для тебя и россия -- не страна, раз живёшь "за кордоном"!!!

01:46

Slim Taller

Ижевская винтовка твой спорт.Там можно допинг кушать и Кубертена поминать с его принципами.Знал-бы тот,что мошенники-спортсмены мочу подменяли,то в гробу перевернулся-бы.

01:30

karlikf1

Молодец. К сожалению этого никак не поймут те, кто призывает ехать на олимпиаду любой ценой, в любом статусе и под любым флагом. Эти получат плевок в хайло, подотрутся рукавом, но стерпят, промолчат.

01:11

CanagliaVova

Козни Резцовой.

00:11