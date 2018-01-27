Екатерина Юрлова-Перхт: "Олимпиада для меня - больше не спорт! МОК забыл все принципы Пьера де Кубертена"

Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт в связи с недопуском на Олимпиаду в Пхенчхане заявила, что Международный олимпийский комитет (МОК) забыл все принципы основателя современного олимпийского движения Пьера де Кубертена. По ее словам, для нее Олимпиада больше не является спортом.
- Дорогие Друзья! Сегодня я получила окончательное решение о том, что я не имею права выступить на Олимпиаде-2018, - написала Юрлова в Инстаграме. - Я не буду писать о своих чувствах и эмоциях... Скажу лишь, что с этого дня Олимпиада для меня - это больше не спорт! МОК забыл все принципы Пьера де Кубертена! Политика, деньги, алчность, зависть и страх!
Я не вижу борьбы с мнимым допингом - я вижу только дискриминацию по национальному и возрастному принципу! Смешно: но критерий, по которому меня не берут на игры, - потенциальная возможность выиграть медаль! Я благодарю за поддержку всех родных, друзей и болельщиков! Русские не сдаются.
Когда спорт превращается в войну. Все заявления спортсменов из России в адрес МОК
Монте-Кристо (Мститель) .
А наказывают Россию и русских за то, что они поддерживают и терпят правящий режим. Западу нужны послушные предатели России. А непослушные предатели России запад не устраивают.
09:20
egoshin-alex
Катя правильно сказала!
09:17
Монте-Кристо (Мститель) .
Подобные заявления вызывают только смех.
09:17
ЮКИ
МОК рыдает и готовится к самороспуску!катьку в его президенты!
08:26
Бней Иегуда
Из за халявных премиальных у них подгорает, которые обломились.)) Ибо в России платят всем, в том числе и "туристам".) Типа за отбор на Игры.)) Про потенциальную медаль смешно, второй год на подиум не способны попасть, откуда медаль, опять на арапа рассчёт?)) Надо было допингисток в команде не покрывать, и не быть частью системы, тогда поехала бы на игры, а так законное и справедливое отстранение, как и у всех остальных, кого отстранили.)
08:08
futurama61
Сказала правду, многие побаиваются, а Юрловой респект!
07:32
Весёлый©
Бомбануло у Перхт.
07:02
rocky big
Андрей Г._______________________Зачем боту что то объяснять и спрашивать? Всем и так понятно, что русских отстранили не за допинг, а за то, что они русские.....
06:45
Андрей Г.
Slim Taller, а как быть с америкосами, которые допинг через поцелуи получают? А как быть с признаниями Карла Льюиса о том, что он был пойман на допинге и дело замяли? А что делать с разрешением Пихлера на участие в играх? Того самого Пихлера, который голову на плаху был готов положить, что все его девочки в Сочи были чистыми. Чистых девочек дисквалифицировали, а их чуткого наставника на игры пустили. Как объяснить, что всех, ранее отбывших допингеров МОК допустил, а для России сделал исключение и отказал всем поголовно на основании слов и измышлений алхимика из РУСАДА? Дорогой Slim Taller, если у Вас с логикой и знанием предмета дискуссии плохо, сидите себе в офисе и обсуждайте начальство:)
06:39
Nikko45
А спорт давно уже не спорт, а бизнес и часто семейный. Спортсмены и бизнесмены - это одно и то же. А если вас выкинули оттуда, обидно. Может потом кто-то из ваших знакомых будет ездить на халявной Ауди, а у вас кроме изжоги ничего после олимпиады.
06:09
rocky big
Нужно было уходить красиво хлопнув дверью, а не ждать когда вас выкинут вон...это касается всех т.н"спортсменов из России"
05:59
IRB
Число потенциальных "медалистов" начало расти... Лет через дцать в каком-нибудь "разговоре по пятницам" потенциальная медаль, глядишь, вообще превратится в практически гарантированное золото...
04:49
alex160554
ЕКАТЕРИНА ЮРЛОВА-ПЕРХТ: "Русские не сдаются". Согласен. А россияне?
04:43
miker65
Алексей67, тогда и наркотики с наркоторгашами надо разрешить и в ппяторочке его поодавать. Кто хочет гробить здоровье, пусть покупают и колю сч сколько хотят, как Шерлок Холмс.
02:02
alexway.67
Slim TallerВсе жрут допинг, а гнобят россиян. Не пойму в чем проблема? Зачем его запрещать? Хотите гробить здоровье ради победы? Да жрите сколько хотите. Ликвидировать все эти ВАДА, АСАДА, РУСАДА. Сколько нахлебников сразу удастся от спорта отцепить...
01:48
Да здравствуют О.И.-18 без рсфср
Да для тебя и россия -- не страна, раз живёшь "за кордоном"!!!
01:46
Slim Taller
Ижевская винтовка твой спорт.Там можно допинг кушать и Кубертена поминать с его принципами.Знал-бы тот,что мошенники-спортсмены мочу подменяли,то в гробу перевернулся-бы.
01:30
karlikf1
Молодец. К сожалению этого никак не поймут те, кто призывает ехать на олимпиаду любой ценой, в любом статусе и под любым флагом. Эти получат плевок в хайло, подотрутся рукавом, но стерпят, промолчат.
01:11
CanagliaVova
Козни Резцовой.
00:11