Екатерина Юрлова-Перхт: "Олимпиада для меня - больше не спорт! МОК забыл все принципы Пьера де Кубертена"

Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт в связи с недопуском на Олимпиаду в Пхенчхане заявила, что Международный олимпийский комитет (МОК) забыл все принципы основателя современного олимпийского движения Пьера де Кубертена. По ее словам, для нее Олимпиада больше не является спортом.

- Дорогие Друзья! Сегодня я получила окончательное решение о том, что я не имею права выступить на Олимпиаде-2018, - написала Юрлова в Инстаграме. - Я не буду писать о своих чувствах и эмоциях... Скажу лишь, что с этого дня Олимпиада для меня - это больше не спорт! МОК забыл все принципы Пьера де Кубертена! Политика, деньги, алчность, зависть и страх!

Я не вижу борьбы с мнимым допингом - я вижу только дискриминацию по национальному и возрастному принципу! Смешно: но критерий, по которому меня не берут на игры, - потенциальная возможность выиграть медаль! Я благодарю за поддержку всех родных, друзей и болельщиков! Русские не сдаются.

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