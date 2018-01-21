16:40 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Биатлон

Екатерина Юрлова: "Олимпиада-2018 станет для меня первой и последней, поэтому хочется взять заветную медаль"

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Россиянка Екатерина Юрлова выразила мнение, что сборная России может рассчитывать на медали на Олимпийских играх 2018 года. Она также добавила, что считает хорошим результатом попадание в 10-15 лучших спортсменок практически в каждой гонке на этапах Кубка мира.

– Считаю, что мы можем рассчитывать на награды на Олимпиаде-2018. Это биатлон, каждый день все меняется, – сказала в эфире программы "Биатлон с Дмитрием Губерниевым" Юрлова. – На самом деле, есть лидеры сезона, лидеры дисциплин, но в каждой гонке все может поменяться.

С каждый годом конкуренция растет, и сейчас один выстрел или несколько секунд – это 10 мест. Могу сказать за команду, что все готовились, тренировались. Отсутствие у нас медалей – это жесткая конкуренция.

Для меня целью этого сезона было возвращение. Я не занималась шапкозакидательством перед сезоном, для меня было главное стабильно вернуться после паузы, связанной с рождением ребенка. Рада, что удается показывать стабильный результат. Попадание почти все время в 10-15 лучших – хороший результат для меня.

Цели на Игры-2018? Конечно, хочется максимума. Это моя первая и последняя Олимпиада. И поэтому хочется эту заветную медаль, а там как сложится.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Да здравствуют О.И.-18 без рсфср

ГЛАВНОЕ, чтобы ТЫ для всех олимпиад стала ПОСЛЕДНЕЙ , а не олимпиады ДЛЯ ТЕБЯ!!!!!!

19:36

bolelschik.volga34

Эту медаль можно сейчас уже вырезать и наглеить на стенку.

19:33

ALEKS49

Одно условие - без промахов, а все остальные с 2-3. Плохо ногами бежите девушки

19:23

Братчанин

Конечно, всё меняется, но только не для наших коров - они как раз показывают "стабильность"... И никогда, Катя, тебе не выиграть медаль на Олимпиаде - для этого надо пахать как Кайса, а ты так не можешь. Не бывает так, что весь сезон не бежишь, а потом вдруг в призах...

18:16