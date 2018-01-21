Екатерина Юрлова: "Олимпиада-2018 станет для меня первой и последней, поэтому хочется взять заветную медаль"

Россиянка Екатерина Юрлова выразила мнение, что сборная России может рассчитывать на медали на Олимпийских играх 2018 года. Она также добавила, что считает хорошим результатом попадание в 10-15 лучших спортсменок практически в каждой гонке на этапах Кубка мира.

– Считаю, что мы можем рассчитывать на награды на Олимпиаде-2018. Это биатлон, каждый день все меняется, – сказала в эфире программы "Биатлон с Дмитрием Губерниевым" Юрлова. – На самом деле, есть лидеры сезона, лидеры дисциплин, но в каждой гонке все может поменяться.

С каждый годом конкуренция растет, и сейчас один выстрел или несколько секунд – это 10 мест. Могу сказать за команду, что все готовились, тренировались. Отсутствие у нас медалей – это жесткая конкуренция.

Для меня целью этого сезона было возвращение. Я не занималась шапкозакидательством перед сезоном, для меня было главное стабильно вернуться после паузы, связанной с рождением ребенка. Рада, что удается показывать стабильный результат. Попадание почти все время в 10-15 лучших – хороший результат для меня.

Цели на Игры-2018? Конечно, хочется максимума. Это моя первая и последняя Олимпиада. И поэтому хочется эту заветную медаль, а там как сложится.