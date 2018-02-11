Дорен-Абер – о четвертом месте в спринте: "Я счастлива, ведь сезон складывается для меня очень тяжело"

Французская биатлонистка Мари Дорен-Абер отметила, что счастлива четвертому месту в спринте на Олимпиаде-2018. Она добавила, что считает этот результат удачным, поскольку сезон складывается для нее тяжело.

В текущем сезоне на этапах Кубка мира лучшим результатом для француженки стало 13-е место в гонке преследования в Антерсельве.

– Я счастлива, потому что этот сезон складывается для меня очень тяжело, – приводит пресс-служба IBU слова Дорен-Абер. – Поэтому это отличный результат.

Напомним, олимпийской чемпионкой в спринте стала немка Лаура Дальмайер.