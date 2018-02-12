Домрачева - о недопуске российских биатлонисток: "Вопросы висят в воздухе"

Белоруска Дарья Домрачева, показавшая 37-й результат в гонке преследования на Олимпиаде в Пхенчхане, отметила, что ее риск на последнем рубеже не оправдался. По ее словам, погодные условия оставляют желать лучшего.
– Перед заключительной стрельбой был довольно сильный порыв ветра, – сказала Домрачева. – Но я понимала, что надо любой ценой быстрее отправляться на дистанцию. Просто не видела для себя смысла выжидать и решила рискнуть. К сожалению, риск не оправдался. Остается только развести руками. Но жизнь на этом не заканчивается.
– Есть разочарование, что Олимпийские игры проводятся в столь экстремальных условиях и во многом превратились в лотерею?
– Конечно, обидно, когда вмешиваются посторонние факторы. Ветер и холод – это как раз те моменты, которые не позволяют показать результат, на который я готова. Но таков биатлон, поэтому он так интересен для зрителей.
– Игры в Пхенчхане похожи на те Олимпиады, где вам приходилось выступать до этого?
– Есть разительная разница в плане ветровых условий. На двух Играх, где я выступала до этого, не было ничего подобного. Возможно, поэтому мне здесь не хватает ощущения праздника.
– Как вас здесь поддерживает супруг Оле Эйнар Бьорндален, который приехал в составе тренерского штаба сборной Белоруссии?
– Он помогает нашим сервисменам тестировать лыжи.
– В Пхенчхан не приехали большинство российских биатлонисток, включая Екатерину Юрлову-Перхт. Вы понимаете причины, почему их нет здесь?
– По-моему, причин до конца не понимает никто. Потому что как таковых фактов или объяснений никому не было предоставлено. Поэтому некоторые вопросы висят в воздухе. (Наталья МАРЬЯНЧИК)
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