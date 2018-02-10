17:04 10 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Биатлон

Дмитрий Васильев: "Акимова - молодец! Уже потому, что прошла без промахов"

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Двукратный олимпийский чемпион поо биатлону Дмитрий Васильев похвалил россиянку Татьяну Акимову за выступление в спринте на Олимпиде-2018 в Пхенчхане. Акимова заняла 20-е место, Ульяна Кайшева - 33-е.

- Акимова – молодец! Уже потому, что прошла без промахов, - цитирует "Р-Спорт" Васильева. - За это ей честь и хвала, аплодирую ей. С этим компонентом она справилась, несмотря на непростые погодные условия. Сегодня только две биатлонистки обошлись без промахов – Акимова и Дальмайер. То, что Татьяна не готова с точки зрения физической формы, было понятно еще на этапах Кубка мира – она показывала невыразительные результаты. Ничего особенного ждать не приходилось.

Надеюсь, наши девчонки – Акимова и Кайшева, которая пришла 33-й, соберутся и покажут что-то в смешанной эстафете. Там будет важно хорошо стрелять, не использовать дополнительных патронов – в этом случае шансы увеличатся.

Олимпиада-2018. 10 февраля. Россия завоевала первую медаль! // 
Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/winter2018_biathlon/20180210/1132301823.html

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КОММЕНТАРИИ (8)
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igorx70

Промахов

21:07 10 февраля

igorx70

Если биатлонистка без промохов приходит 20й это просто похороны.Никаких надежд даже на случай.

21:07 10 февраля

Матершинник Губерниев

"Сегодня только две биатлонистки обошлись без промахов – Акимова и Дальмайер."...Врёт он... Ещё Дуня Здоуц, как всегда с нулём.

20:40 10 февраля

Andre_Saratov

Да и меньше 2 минут ходом проиграли - 1,37 Кайшева, 1,40 - Акимова. Ровненько, одна 48-я, другая 50-я ножками. И в ТОП-60 с огромным запасом прошли. А вот кореянка Аввакумова вообще последняя пришла. Переволновалась наверное.

18:04 10 февраля

CanagliaVova

Нужно во всем уметь находить повод для радости

17:34 10 февраля

Lars Berger

В пасьют обе попали, это - главное. Послезавтра будут рвать соперниц. Кто подскажет, где купить в Корее снегоход?!

17:30 10 февраля

ЮКИ

может,есть резон взять чемпионов по стендовой стрельбе?!

17:15 10 февраля

SIZ170

.... можно сказать даже *хорошо что доехала*))))

17:14 10 февраля

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