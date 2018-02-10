Дмитрий Васильев: "Акимова - молодец! Уже потому, что прошла без промахов"

Двукратный олимпийский чемпион поо биатлону Дмитрий Васильев похвалил россиянку Татьяну Акимову за выступление в спринте на Олимпиде-2018 в Пхенчхане. Акимова заняла 20-е место, Ульяна Кайшева - 33-е.

- Акимова – молодец! Уже потому, что прошла без промахов, - цитирует "Р-Спорт" Васильева. - За это ей честь и хвала, аплодирую ей. С этим компонентом она справилась, несмотря на непростые погодные условия. Сегодня только две биатлонистки обошлись без промахов – Акимова и Дальмайер. То, что Татьяна не готова с точки зрения физической формы, было понятно еще на этапах Кубка мира – она показывала невыразительные результаты. Ничего особенного ждать не приходилось.

Надеюсь, наши девчонки – Акимова и Кайшева, которая пришла 33-й, соберутся и покажут что-то в смешанной эстафете. Там будет важно хорошо стрелять, не использовать дополнительных патронов – в этом случае шансы увеличатся.

Олимпиада-2018. 10 февраля. Россия завоевала первую медаль! //

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