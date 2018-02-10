Дмитрий Васильев: "Акимова - молодец! Уже потому, что прошла без промахов"

Двукратный олимпийский чемпион поо биатлону Дмитрий Васильев похвалил россиянку Татьяну Акимову за выступление в спринте на Олимпиде-2018 в Пхенчхане. Акимова заняла 20-е место, Ульяна Кайшева - 33-е.
- Акимова – молодец! Уже потому, что прошла без промахов, - цитирует "Р-Спорт" Васильева. - За это ей честь и хвала, аплодирую ей. С этим компонентом она справилась, несмотря на непростые погодные условия. Сегодня только две биатлонистки обошлись без промахов – Акимова и Дальмайер. То, что Татьяна не готова с точки зрения физической формы, было понятно еще на этапах Кубка мира – она показывала невыразительные результаты. Ничего особенного ждать не приходилось.
Надеюсь, наши девчонки – Акимова и Кайшева, которая пришла 33-й, соберутся и покажут что-то в смешанной эстафете. Там будет важно хорошо стрелять, не использовать дополнительных патронов – в этом случае шансы увеличатся.
Олимпиада-2018. 10 февраля. Россия завоевала первую медаль! //
Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018
Дополнительная информация
https://rsport.ria.ru/winter2018_biathlon/20180210/1132301823.html
igorx70
Промахов
21:07 10 февраля
igorx70
Если биатлонистка без промохов приходит 20й это просто похороны.Никаких надежд даже на случай.
21:07 10 февраля
Матершинник Губерниев
"Сегодня только две биатлонистки обошлись без промахов – Акимова и Дальмайер."...Врёт он... Ещё Дуня Здоуц, как всегда с нулём.
20:40 10 февраля
Andre_Saratov
Да и меньше 2 минут ходом проиграли - 1,37 Кайшева, 1,40 - Акимова. Ровненько, одна 48-я, другая 50-я ножками. И в ТОП-60 с огромным запасом прошли. А вот кореянка Аввакумова вообще последняя пришла. Переволновалась наверное.
18:04 10 февраля
CanagliaVova
Нужно во всем уметь находить повод для радости
17:34 10 февраля
Lars Berger
В пасьют обе попали, это - главное. Послезавтра будут рвать соперниц. Кто подскажет, где купить в Корее снегоход?!
17:30 10 февраля
ЮКИ
может,есть резон взять чемпионов по стендовой стрельбе?!
17:15 10 февраля
SIZ170
.... можно сказать даже *хорошо что доехала*))))
17:14 10 февраля