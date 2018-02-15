Дмитрий Губерниев: "За три года сборная России выиграла дырку от бублика. Но сегодня Пихлер - король!"

Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев на своей странице в Инстаграме отметил работу тренера сборной Швеции Вольфганга Пихлера, который в прошлом возглавлял женскую сборную России.

Сегодня шведка Ханна Эберг стала олимпийской чемпионкой Пхенчхана-2018 в индивидуальной гонке. Ранее ее соотечественник Себастьян Самуэлльсон взял серебро в гонке преследования.

- Увижу Пихлера - сниму перед ним шляпу! - написал Губерниев. - Огнище! Вторая медаль игр у подопечных Вольфганга! Шведка - чемпионка!

Злой Пихлер не стал фоткаться! Утер сегодня всем нос! Но не будем забывать, что за три года работы со сборной России мы выиграли дырку от бублика! Но сегодня Пихлер - король!

"Со мной Россия взяла бы золото. Но против меня вели войну!"

Жесткий ответ Пихлера русскому биатлону

Публикация от Дмитрий Губерниев🔝 (@guberniev_dmitry) Фев 15, 2018 в 2:01 PST

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018