Дмитрий Губерниев: "За три года сборная России выиграла дырку от бублика. Но сегодня Пихлер - король!"

Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев на своей странице в Инстаграме отметил работу тренера сборной Швеции Вольфганга Пихлера, который в прошлом возглавлял женскую сборную России.
Сегодня шведка Ханна Эберг стала олимпийской чемпионкой Пхенчхана-2018 в индивидуальной гонке. Ранее ее соотечественник Себастьян Самуэлльсон взял серебро в гонке преследования.
- Увижу Пихлера - сниму перед ним шляпу! - написал Губерниев. - Огнище! Вторая медаль игр у подопечных Вольфганга! Шведка - чемпионка!
Злой Пихлер не стал фоткаться! Утер сегодня всем нос! Но не будем забывать, что за три года работы со сборной России мы выиграли дырку от бублика! Но сегодня Пихлер - король!
"Со мной Россия взяла бы золото. Но против меня вели войну!"
Жесткий ответ Пихлера русскому биатлону
ААИ1950
Пихлер и Россия несовместимы.
20:00 15 февраля
ksuxa
иностранные тренеры внедряются в наши команды и вредят ...
18:40 15 февраля
гаттузо туп
Никчемыш губер,а забыл,как в тебя в аэропорту Ростовцев плевал?Он наверное тоже в биатлоне не шарит?)
18:39 15 февраля
anhora
А кто такой Губерниев?..
18:34 15 февраля
fanatold
Еще хватает наглости подходить к Пихлеру - после всех помоев, которые ты на него вылил в свое время? Ну ты и фрукт... Будь Пихлер помоложе - врезал бы тебе, и поделом.
18:18 15 февраля
boxboris
.так материал у него был убогий и скажем так честно старый и толстый,таким он и остался они же все пышки маленькие кургузые и толстые смотришь на других девчёнок из других сборных ух
18:17 15 февраля
vadgern
Иди Дима и застрелись
18:14 15 февраля
кузя23
К Пихлеру лично никаких вопросов не имею. Но! Тренеры отстраненной сборной России (как бэ из-за допинговой истерии) не аккредитованы на данные ОИ. А тренер бывшый, в то самое время из-за которого отстраняют, главным ,спокойно присутствует с другой командой. Двойные стандарты в действии)
18:12 15 февраля
PLUT-IN
Три года работы с убогими.
17:32 15 февраля
совва
полевал Пихлера месяцами, а теперь шляпу захотел снять...
17:14 15 февраля
russ+7
Г. проявляет как раз те качества, за которые нас всех и нашу страну так "любят" в мире.
17:14 15 февраля
Coldmeat
Какой же ты все таки упырь, Дима. Весь на овно изошелся. А человек прав.
17:07 15 февраля