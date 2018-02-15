16:50 15 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Биатлон

Дмитрий Губерниев: "За три года сборная России выиграла дырку от бублика. Но сегодня Пихлер - король!"

12

Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев на своей странице в Инстаграме отметил работу тренера сборной Швеции Вольфганга Пихлера, который в прошлом возглавлял женскую сборную России.

Сегодня шведка Ханна Эберг стала олимпийской чемпионкой Пхенчхана-2018 в индивидуальной гонке. Ранее ее соотечественник Себастьян Самуэлльсон взял серебро в гонке преследования.

- Увижу Пихлера - сниму перед ним шляпу! - написал Губерниев. - Огнище! Вторая медаль игр у подопечных Вольфганга! Шведка - чемпионка!

Злой Пихлер не стал фоткаться! Утер сегодня всем нос! Но не будем забывать, что за три года работы со сборной России мы выиграли дырку от бублика! Но сегодня Пихлер - король!

"Со мной Россия взяла бы золото. Но против меня вели войну!"
Жесткий ответ Пихлера русскому биатлону

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018

12
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (12)
Войти, чтобы оставить комментарий

ААИ1950

Пихлер и Россия несовместимы.

20:00 15 февраля

ksuxa

иностранные тренеры внедряются в наши команды и вредят ...

18:40 15 февраля

гаттузо туп

Никчемыш губер,а забыл,как в тебя в аэропорту Ростовцев плевал?Он наверное тоже в биатлоне не шарит?)

18:39 15 февраля

anhora

А кто такой Губерниев?..

18:34 15 февраля

fanatold

Еще хватает наглости подходить к Пихлеру - после всех помоев, которые ты на него вылил в свое время? Ну ты и фрукт... Будь Пихлер помоложе - врезал бы тебе, и поделом.

18:18 15 февраля

boxboris

.так материал у него был убогий и скажем так честно старый и толстый,таким он и остался они же все пышки маленькие кургузые и толстые смотришь на других девчёнок из других сборных ух

18:17 15 февраля

vadgern

Иди Дима и застрелись

18:14 15 февраля

кузя23

К Пихлеру лично никаких вопросов не имею. Но! Тренеры отстраненной сборной России (как бэ из-за допинговой истерии) не аккредитованы на данные ОИ. А тренер бывшый, в то самое время из-за которого отстраняют, главным ,спокойно присутствует с другой командой. Двойные стандарты в действии)

18:12 15 февраля

PLUT-IN

Три года работы с убогими.

17:32 15 февраля

совва

полевал Пихлера месяцами, а теперь шляпу захотел снять...

17:14 15 февраля

russ+7

Г. проявляет как раз те качества, за которые нас всех и нашу страну так "любят" в мире.

17:14 15 февраля

Coldmeat

Какой же ты все таки упырь, Дима. Весь на овно изошелся. А человек прав.

17:07 15 февраля

Олимпиада Live!
Олимпиада Live!