Дмитрий Губерниев: "Врут те комментаторы, которые вздыхают, что у них тяжелая работа"

Известный телеведущий Дмитрий Губерниев​ в интервью "СЭ" заявил, что работать комментатором совсем не тяжело. Ранее Антон Шипулин сказал, что у Губерниева самая тяжелая работа: находить отговорки, почему спортсменов нет на подиуме.

– Сразу хочу сказать: у меня легкая работа, - отметил Губерниев. - Врут те комментаторы, которые рассказывают про нелегкий журналистский хлеб и вздыхают, что им очень тяжело. Я знаю, как непросто живется многим людям в нашей стране. Мне же не на что-то жаловаться. Я всю зиму за границей, пусть временами ради этого приходится жертвовать прекрасными корпоративами. Но это моя жизнь и моя судьба.

Вместе с тем, что касается той темы, о которой говорил Антон – мне действительно непросто. Хочу поблагодарить его за это. Он понимает, что нам без результатов тяжело. Но мы поддерживаем всю сборную. И даже наша дискуссия с Антоном Бабиковым​, которая взбудоражила всю биатлонную общественность, была нужна. В рамках биатлонной семьи необходимы и такие моменты. Хотя сам по себе я очень позитивный человек и безгранично верю в российский спорт и биатлон, в частности. Я последний, кто может обидеть спортсмена. Наоборот очень люблю их и многие – близкие для меня люди. В том числе – и иностранцы. Вы же знаете, что у меня прекрасные отношения с Йоханнесом Бе, Мартеном Фуркадом. (Владимир ИВАНОВ)

Полностью интервью Губерниева