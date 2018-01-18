Дмитрий Губерниев: "Восхищен тем, как Вита Семеренко вернулась в большой спорт"

Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев отметил, что не удивится, если сборная Украины поднимется на пьедестал на Олимпийских играх-2018. Губерниев также добавил, что восхищен тем, как Вита Семеренко вернулась в большой спорт.
– В женских соревнованиях я ничуть не удивлюсь, если украинки поднимутся на пьедестал. Кстати, я восхищен Витой Семеренко, тем, как она вернулась в большой спорт, – цитирует "Обозреватель" Губерниева. – Я общался с ее мужем, который гордится женой. Вита приняла решение вернуться, и я уверен, что она еще не сказала в спорте последнего слова.
А еще мне очень импонировала ее фраза после того, как она узнала, что получит серебряную медаль Игр в Сочи после дисквалификации российской спортсменки. Она тогда сказала, что на чужом несчастье счастья не построишь. Я скажу так, что нам в спорте нечего делить. Мы по-прежнему на одной волне и в том числе через спорт должны сохранить хорошие отношения друг с другом.
Дополнительная информация
https://www.obozrevatel.com/sport/biathlon/yazyik-ne-povorachivaetsya-govorit-v-ukraine-no-za-ukraintsev-boleyu-rossijskij-kommentator-guberniev.htm
diolym
А какая из сисьтричек отметилась радостными фотками в обнимку со снайперской винтовкой в зоне т.н. АТО на т.н. Украине?
00:59
karlikf1
А он со всеми на "одно волне": и с хохлами, и с чехами, и с американцами - со всеми врагами и нехристями. Он за хохлов так-же рвёт глотку, как за наших, ему пофигу всё, что творится вокруг.
00:46