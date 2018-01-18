Дмитрий Губерниев: "Восхищен тем, как Вита Семеренко вернулась в большой спорт"

Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев отметил, что не удивится, если сборная Украины поднимется на пьедестал на Олимпийских играх-2018. Губерниев также добавил, что восхищен тем, как Вита Семеренко вернулась в большой спорт.

– В женских соревнованиях я ничуть не удивлюсь, если украинки поднимутся на пьедестал. Кстати, я восхищен Витой Семеренко, тем, как она вернулась в большой спорт, – цитирует "Обозреватель" Губерниева. – Я общался с ее мужем, который гордится женой. Вита приняла решение вернуться, и я уверен, что она еще не сказала в спорте последнего слова.

А еще мне очень импонировала ее фраза после того, как она узнала, что получит серебряную медаль Игр в Сочи после дисквалификации российской спортсменки. Она тогда сказала, что на чужом несчастье счастья не построишь. Я скажу так, что нам в спорте нечего делить. Мы по-прежнему на одной волне и в том числе через спорт должны сохранить хорошие отношения друг с другом.