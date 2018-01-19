Дмитрий Губерниев: "Шипулин на Олимпиаде будет в полном порядке"

Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев на своей странице в Инстаграме опубликовал фотографию с российским биатлонистом Антоном Шипулиным.

Он не сомневается, что спортсмен находится на правильном пути и сумеет проявить себя на Олимпийских играх-2018.

– Считаю, что этот парень на правильном пути! Сегодня – четвертый, все рядом, – написал Губерниев на своей странице в Инстаграме. – На Олимпиаде Антон Шипулин будет в полном порядке, я убежден в этом!

Йоханнес Бе выиграл спринт в Антерсельве, Фуркад – второй, Шипулин – четвертый