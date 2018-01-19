Дмитрий Губерниев: "Шипулин на Олимпиаде будет в полном порядке"

Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев на своей странице в Инстаграме опубликовал фотографию с российским биатлонистом Антоном Шипулиным.
Он не сомневается, что спортсмен находится на правильном пути и сумеет проявить себя на Олимпийских играх-2018.
– Считаю, что этот парень на правильном пути! Сегодня – четвертый, все рядом, – написал Губерниев на своей странице в Инстаграме. – На Олимпиаде Антон Шипулин будет в полном порядке, я убежден в этом!
Йоханнес Бе выиграл спринт в Антерсельве, Фуркад – второй, Шипулин – четвертый
qhsub.56061
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/kachok
20:22
Max2015
А все остальные, конечно же, в неполном беспорядке. Совсем как в Осло 2016, ага.
20:20
daco26
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19:35
Да здравствуют О.И.-18 без рсфср
Достаточно было написать, что понторез ""....будет в ПОЛНОМ......."". А В ЧЁМ --- лямпиада покажет...
18:47
механик39
На Олимпиаде Шипулин встанет с колен .
18:42
27Hoax
Ну, теперь я полностью спокоен!!! Раз Дима сказал, значит Шипулин в порядке! Надеюсь Шипулин в курсе?
18:18