Дмитрий Губерниев: "Надеюсь, кто-то из наших лыжников и биатлонистов победит. И я спою гимн России в прямом эфире!"

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в интервью СЭ отметил, что не нужно впадать в эйфорию после решения CAS оправдать 28 российских спортсменов. Журналисты выразил надежду, что биатлонисты, которых ранее обвинили в нарушении антидопинговых правил, также выиграют апелляцию.
– Что будет с нашими биатлонистами?
– Надеюсь, их тоже оправдают. Должно быть все в порядке! Конечно, не надо впадать в эйфорию. Нужно бороться до конца. Готовится к судам. Потому что последуют апелляции со стороны МОК. Доказывать, что мы абсолютно честные и чистые.
Я, кстати, хочу всех поздравить – мы вернули себе первое место в неофициальном зачете на Олимпиаде в Сочи. У нас ту победу не отнять! Впереди огромная работа. Но сегодня день совершенно особый. Я счастлив! Когда отнимали медали у Легкова, Вылегжанина, их отнимали у меня… Я два часа комментировал эту гонку. И в честь Саши на церемонии читал стихи Роберта Рожденственского.
Я уверен, что даже в такой израненной команде кто-то из наших лыжников и биатлонистов победит. И я спою гимн России в прямом эфире!
Artillero
Очень радостно за наших ребят, которым возвратили их честное имя. Спасибо настоящим профессионалам, которые помогли им в ведении дела в CAS. Ясно, что нет таких сил, чтобы спасти от Губерниева любого, кто неосторожно включил телевизор. А существует возможность избавить зрителя-слушателя хотя бы от пения этого самовлюбленного соловья?
22:27
ЗА Россию!
Из биатлонистов врятли кто победит,а у лыжников может быть-Большунов,Червоткин,Спицов.
21:40
bulat01
А с какой стати мы должны слушать тебя Губерниев? Ты и так надоел своим визгом! Как ни включи биатлон орет! Иногда Евроспорт не транслирует. Как смотреть биатлон? Полазишь в интернете, видео с твоими оскорблениями спортсменов и своих коллег! Свинья! Чтоб тебе неладно стало!
21:33
SS-1525-Sergey
Кто смотреть и слушать будет? РФ и её граждан уважающих себя на играх не будет.
21:15
максималист
Не понятно одно. В женском биатлоне пьедестал между собой будут разыгрывать неприглашенные Юрлова, Виролайнен, Миронова и Сливко. За первое место на ОИ дают 4 миллиона рублей, за второе - 2,5, за третье - 1,7. На попадание в цветы при удачных раскладах могла претендовать только Юрлова. Получается это просто праздник какой-то...
21:05