Дмитрий Губерниев: "Надеюсь, кто-то из наших лыжников и биатлонистов победит. И я спою гимн России в прямом эфире!"

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в интервью СЭ отметил, что не нужно впадать в эйфорию после решения CAS оправдать 28 российских спортсменов. Журналисты выразил надежду, что биатлонисты, которых ранее обвинили в нарушении антидопинговых правил, также выиграют апелляцию.

– Что будет с нашими биатлонистами?

– Надеюсь, их тоже оправдают. Должно быть все в порядке! Конечно, не надо впадать в эйфорию. Нужно бороться до конца. Готовится к судам. Потому что последуют апелляции со стороны МОК. Доказывать, что мы абсолютно честные и чистые.

Я, кстати, хочу всех поздравить – мы вернули себе первое место в неофициальном зачете на Олимпиаде в Сочи. У нас ту победу не отнять! Впереди огромная работа. Но сегодня день совершенно особый. Я счастлив! Когда отнимали медали у Легкова, Вылегжанина, их отнимали у меня… Я два часа комментировал эту гонку. И в честь Саши на церемонии читал стихи Роберта Рожденственского.

Я уверен, что даже в такой израненной команде кто-то из наших лыжников и биатлонистов победит. И я спою гимн России в прямом эфире!

Полное интервью Дмитрия Губерниева