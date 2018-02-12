Дмитрий Губерниев: "Кайшева наказана двумя минутами штрафа за непройденный штрафной круг"

Известный комментатор Дмитрий Губерниев после гонки преследования на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане отметил, что российская биатлонистка Ульяна Кайшева не прошла штрафной круг. За это она была наказана двумя минутами штрафа.

Отметим, что Кайшева финишировала с 52-м временем. Ее отставание от немки Лауры Дальмайер, которая завоевала золото, составило 5 минут и 58,3 секунды. Россиянка допустила пять промахов на огневых рубежах.