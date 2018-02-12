Дмитрий Губерниев: "Кайшева наказана двумя минутами штрафа за непройденный штрафной круг"

Известный комментатор Дмитрий Губерниев после гонки преследования на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане отметил, что российская биатлонистка Ульяна Кайшева не прошла штрафной круг. За это она была наказана двумя минутами штрафа.
Отметим, что Кайшева финишировала с 52-м временем. Ее отставание от немки Лауры Дальмайер, которая завоевала золото, составило 5 минут и 58,3 секунды. Россиянка допустила пять промахов на огневых рубежах.
Дальмайер выиграла гонку преследования. Кузьмина вторая. LIVE! //
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PLUT-IN
Дypa она и есть. Откуда такие только берутся. Как будто с детства в лесу росла недоразвитая баба.
22:18 12 февраля
PitersS
Так спешила к Губерниеву-вечному утешителю наших биатлонисток. У них крыша съезжает от одного его вида и голоса. Но, зря- теперь он Фуркада любит и открыто это признает. От ненависти к любви-чем не сюжет для сериала.
21:56 12 февраля
Бен Ричардс
И тут мухлёж не проканал.Где там Кравцов с песней о великой биатлонной державе?
21:45 12 февраля
Buliit
Зачем вообще поехали на эту олимпиаду ? Нужна петиция о процессе расформировании СБР, ну и конечно ОКР. ПОЗОР!!!
17:16 12 февраля
Papa Dolphin
биатлонистка Ульяна Кайшева - гордость ОАР !!!
17:07 12 февраля
Serenky25
Диоптр искала...не на штрафном же круге его искать? Все правильно..Молодец. Да и тигры там удмуртские ходют. Того гляди утащют. (((:
15:14 12 февраля
inachipoch
Всё нормуль. Ульянка молода ешё пока. Для неё эта лимпиада разминочная. Через 2-3 лимпиады уже будет входить в топ-20.
14:57 12 февраля
shiko56
Бойкотировали бы не такой позор был.
14:04 12 февраля
wolfwolk
Нашим хоть дробовики давай. Нуль промахов в пустоту. Довели биатлон до пешей ходьбы с ружьем. Никакие. Позорище.
14:04 12 февраля
barsathebest
Товарищ Кравцов еще на охоте?
14:01 12 февраля