13:53 12 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Биатлон

Дмитрий Губерниев: "Кайшева наказана двумя минутами штрафа за непройденный штрафной круг"

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Известный комментатор Дмитрий Губерниев после гонки преследования на  Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане отметил, что российская биатлонистка Ульяна Кайшева не прошла штрафной круг. За это она была наказана двумя минутами штрафа.

Отметим, что Кайшева финишировала с 52-м временем. Ее отставание от немки Лауры Дальмайер, которая завоевала золото, составило 5 минут и 58,3 секунды. Россиянка допустила пять промахов на огневых рубежах.

Дальмайер выиграла гонку преследования. Кузьмина вторая. LIVE! // 
12 февраля на Олимпиаде. Live! // 
Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018

 

 

 

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КОММЕНТАРИИ (10)
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PLUT-IN

Дypa она и есть. Откуда такие только берутся. Как будто с детства в лесу росла недоразвитая баба.

22:18 12 февраля

PitersS

Так спешила к Губерниеву-вечному утешителю наших биатлонисток. У них крыша съезжает от одного его вида и голоса. Но, зря- теперь он Фуркада любит и открыто это признает. От ненависти к любви-чем не сюжет для сериала.

21:56 12 февраля

Бен Ричардс

И тут мухлёж не проканал.Где там Кравцов с песней о великой биатлонной державе?

21:45 12 февраля

Buliit

Зачем вообще поехали на эту олимпиаду ? Нужна петиция о процессе расформировании СБР, ну и конечно ОКР. ПОЗОР!!!

17:16 12 февраля

Papa Dolphin

биатлонистка Ульяна Кайшева - гордость ОАР !!!

17:07 12 февраля

Serenky25

Диоптр искала...не на штрафном же круге его искать? Все правильно..Молодец. Да и тигры там удмуртские ходют. Того гляди утащют. (((:

15:14 12 февраля

inachipoch

Всё нормуль. Ульянка молода ешё пока. Для неё эта лимпиада разминочная. Через 2-3 лимпиады уже будет входить в топ-20.

14:57 12 февраля

shiko56

Бойкотировали бы не такой позор был.

14:04 12 февраля

wolfwolk

Нашим хоть дробовики давай. Нуль промахов в пустоту. Довели биатлон до пешей ходьбы с ружьем. Никакие. Позорище.

14:04 12 февраля

barsathebest

Товарищ Кравцов еще на охоте?

14:01 12 февраля

Олимпиада Live!
Олимпиада Live!