Дмитрий Губерниев: "Чехи – мастера говорить за спинами"

Известный телеведущий Дмитрий Губерниев в интервью "СЭ" признался, что ему будет не хватать Вольфганга Пихлера на Олимпийских играх-2018. Также он отметил, что чехи боятся высказывать свои мысли открыто.
- Шведки попали на пьедестал в эстафете, и кто-то снова говорит, что Вольфганг Пихлер мне что-то доказал, - сказал Губерниев. - Да что он доказал?! Все уже забыли, как при нем выступала сборная. У него был один из лучших составов в мире, а мы за три года ни черта не выигрывали. Все это забыли, но мои репортажи по-прежнему помнят. Что тут сказать – кому-то бесславие, кому-то бессмертие…
– Пихлера в Пхенчхане вам тоже будет не хватать?
– Конечно. Сейчас мы в нормальных отношениях. Общаемся, никаких проблем нет. Он прекрасно знает, что я про него говорю. Вообще все иностранцы знают, что я о них думаю, потому что я не боюсь открыто заявлять об этом. А вот посмотрите на проходящего мимо нас тренера чехов Ондржея Рыбаржа – они все большие мастера говорить только за спинами. Хотя сколько я рассказывал о его методиках подготовки Коукаловой, не говорил, наверное, ни один чешский комментатор. (Владимир ИВАНОВ)
Алексей Д.
fanatold----Сивидата! Лапоть! ))
18:24
Don Miguel
Тут Остапа понесло.....
14:59
fanatold
Иностранцы только и беспокоятся о том, что о них думает Губерниев. У этого пошляка несомненно мания величия. Самое содержательное в его трескотне - это когда он читает показания "Тивидата" о лидерах и отставании от них. Остальная его болтовня - вокруг себя любимого и о своих якобы близких контактах с великими спортсменами.
13:51
индеец_Джо
Обидчивый,как девочка. Хоть бы посмотрел в протоколы , времён Пихлера в России. Те же Оберхоф/Рупольдинг 2013 г.
12:55
pahom-17
какой бы не был Губерниев, но без него биатлон явно потеряет...
11:35
Jean Reno
Губер - клоун и трепло
11:00
Kimi_
Молодец Губер.
07:58