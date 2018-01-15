Дмитрий Губерниев: "Чехи – мастера говорить за спинами"

Известный телеведущий Дмитрий Губерниев в интервью "СЭ" признался, что ему будет не хватать Вольфганга Пихлера на Олимпийских играх-2018. Также он отметил, что чехи боятся высказывать свои мысли открыто.

- Шведки попали на пьедестал в эстафете, и кто-то снова говорит, что Вольфганг Пихлер мне что-то доказал, - сказал Губерниев. - Да что он доказал?! Все уже забыли, как при нем выступала сборная. У него был один из лучших составов в мире, а мы за три года ни черта не выигрывали. Все это забыли, но мои репортажи по-прежнему помнят. Что тут сказать – кому-то бесславие, кому-то бессмертие…

– Пихлера в Пхенчхане вам тоже будет не хватать?

– Конечно. Сейчас мы в нормальных отношениях. Общаемся, никаких проблем нет. Он прекрасно знает, что я про него говорю. Вообще все иностранцы знают, что я о них думаю, потому что я не боюсь открыто заявлять об этом. А вот посмотрите на проходящего мимо нас тренера чехов Ондржея Рыбаржа – они все большие мастера говорить только за спинами. Хотя сколько я рассказывал о его методиках подготовки Коукаловой, не говорил, наверное, ни один чешский комментатор. (Владимир ИВАНОВ)

Полностью интервью Губерниева