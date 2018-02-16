Денис Спицов: "Я мог оказаться в биатлоне"

Российский лыжник Денис Спицов признался, что мог оказаться в биатлоне. На Олимпиаде в Пхенчхане россиянин стал третьим в индивидуальной гонке на 15 км.

– Я мог оказаться в биатлоне. Был такой вариант, – отметил Спицов. – Но в лыжах все складывалось неплохо. Думал так: если в лыжах не получится, тогда перейду в биатлон. (Владимир ИВАНОВ)

​Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018