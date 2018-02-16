11:54 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Биатлон

Денис Спицов: "Я мог оказаться в биатлоне"

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Российский лыжник Денис Спицов признался, что мог оказаться в биатлоне. На Олимпиаде в Пхенчхане россиянин стал третьим в индивидуальной гонке на 15 км.

– Я мог оказаться в биатлоне. Был такой вариант, – отметил Спицов. – Но в лыжах все складывалось неплохо. Думал так: если в лыжах не получится, тогда перейду в биатлон. (Владимир ИВАНОВ)

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КОММЕНТАРИИ (5)
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индеец_Джо

"Как я говорил..."...хе-хе...Эксперт в стиле "Йа".

12:26

шило в филейных частях родченков

Сначала выиграть всё в лыжах, потом - пугать Фуркада и Бё...

12:11

Papa-psix

переходи в биатлон, Денис !

12:05

Andre_Saratov

И повторить судьбу Слепова.

12:02

rusfed 2.0

Как я и говорил, в биатлон уходят лыжники-неудачники ) Нормальный лыжник в биатлон не пойдет

11:59

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