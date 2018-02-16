Денис Спицов: "Я мог оказаться в биатлоне"

Российский лыжник Денис Спицов признался, что мог оказаться в биатлоне. На Олимпиаде в Пхенчхане россиянин стал третьим в индивидуальной гонке на 15 км.
– Я мог оказаться в биатлоне. Был такой вариант, – отметил Спицов. – Но в лыжах все складывалось неплохо. Думал так: если в лыжах не получится, тогда перейду в биатлон. (Владимир ИВАНОВ)
индеец_Джо
"Как я говорил..."...хе-хе...Эксперт в стиле "Йа".
12:26
шило в филейных частях родченков
Сначала выиграть всё в лыжах, потом - пугать Фуркада и Бё...
12:11
Papa-psix
переходи в биатлон, Денис !
12:05
Andre_Saratov
И повторить судьбу Слепова.
12:02
rusfed 2.0
Как я и говорил, в биатлон уходят лыжники-неудачники ) Нормальный лыжник в биатлон не пойдет
11:59